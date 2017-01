Câți tineri au primit note mai mici după contestațiile de la Bacalaureat?

Aproximativ 70 de absolvenți de clasa a XII-a din județul Constanța care au susținut examenul de Bacalaureat în sesiunea iunie - iulie 2016 au primit o veste bună după afișarea rezultatelor constestațiilor, de sâmbătă, 16 iulie. După ce au fost în primă fază declarați respinși la Bacalaureat, soluționarea contestațiilor i-a transferat în grupul promovaților constănțeni. Rata de promovare în sesiunea iunie - iulie a examenului de Bacalaureat la nivelul județului Constanța a crescut de la 60,52% la 61,89% după soluționarea contestațiilor, a anunțat Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Constanța. Cu toate acestea, județul nostru continuă să se situeze sub media pe țară, unde rata de promovare a crescut la 68,1%. Totuși, rezultatele contestațiilor nu au venit doar cu vești bune pentru tinerii nemulțumiți de rezultatele obținute la Bacalaureat. Mai exact, 18 elevi, care primiseră inițial note peste 5, s-au ales cu note sub 5 după recorectarea lucrărilor. Nu sunt singurii care au primit vești proaste, întrucât, în total, 176 de lucrări au fost evaluate cu o notă mai mică decât cea inițială. Potrivit centralizării ISJ, din cele 1.731 de constestații depuse, 755 au fost admise, după cum urmează: 349 la proba de Limba și literatura română, 246 la proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie) și 160 la proba la alegere a profilului și specializării. Potrivit centralizării realizate de ISJ, 139 de elevi care au primit inițial notă sub 5 au promovat proba, obținând note peste 5 (69 la prima probă, 54 la proba obligatorie a profilului și 16 la ultima probă), iar din totalul contestațiilor, 579 s-au soldat cu note mai mari. Astfel, din cei 4.535 de elevi prezenți la examenul de Bacalaureat, 2.902 au reușit să promoveze (61,89%) și 1.618 (37,97%) au fost respinși. Cei mai mulți elevi au obținut medii cuprinse între 8 și 8,99 (810 elevi - 27,73%), urmați de cei cu medii între 7 și 7,99 (756 de tineri - 25,88%) și cei cu medii cuprinse între 6 și 6,99 (711 - 24,34%). Medii între 9 și 9,99 au obținut 640 de elevi, adică 21,91%.

LA NIVEL NAȚIONAL

Rata de promovare înregistrată de absolvenţii care au susţinut probele în prima sesiune a Bacalaureatului a crescut cu 1,4% după soluţionarea contestaţiilor: de la 66,7% la 68,1%. Astfel, au promovat 88.167 de candidaţi dintr-un total de 129.395 de candidaţi prezenţi. Numărul mediilor de 10 a crescut la 78 (iniţial au fost înregistrate 56). În total, au fost depuse 44.398 de contestaţii (cele mai multe -18.465 - la proba scrisă de Limba şi literatura română). Cei care au promovat Bacalaureatul se pot gândi acum la posibilitatea de a urma cursurile unei instituții de învățământ superior, iar cei care au picat examenul maturității pot să se pregătească în această vară pentru sesiunea august - septembrie 2016.