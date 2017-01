Câți tineri au solicitat vizionarea lucrărilor de la Evaluarea Națională?

09:27:49 / 15 Iulie 2016

rostul redundant al vizionarii lucrarilor de la EN / BAC

Daca nu pot face o fotografie a lucrarii pe care sa o dau publicitatii, demonstrand astfel felul in care un profesor a evaluat lucrarea si daca nu se poate face nimic in privinta noatraii lucararii, chiar daca se vede negru pe alb ca evaluarea nu a fost corecta, atunci ce sens are aceasta vizionare?! Ea nu conduce la absolut nimic bun, nu face decat ca frustrarea copilului sa se amplifice, sau poate are rostul subtil de a-l invata pe copilul-elev ca viata poate fi nedreapta si ca aceia care l-au nedreptatit raman ascunsi, protejati si respectati in continuare iar tu, sarman copil, incepi incet-incet sa te trezesti la realitate si sa inveti cum sa devii nedrept daca situatia o cere.