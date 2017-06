Câți turiști au petrecut de 1 Mai în Vama Veche

Peste 20.000! Este numarul estimativ de turisti care au petrecut de 1 mai in localitatile Vama Veche si 2 Mai. Potrivit reprezentantilor unitatilor de cazare, rezervarile au inceput anul acesta cu data de 27 aprilie, foarte multi dintre turisti prelungindu-si vacanta pana pe data de 2 mai.

“Pe langa cei care au rezervat camera in cele doua sate, au existat si foarte multi tineri care au stat la cort. In plus, traficul de turisti a fost in crestere in timpul noptii, cand satul Vama Veche a reprezentat un punct de atractie atat pentru constanteni cat si pentru vizitatorii cazati in alte statiuni vecine. A fost un flux continuu de oameni. O premiera a fost si faptul ca turistii si-au prelungit vacanta inclusiv pentru data de 2 mai. De altfel, atmosfera din Vama a fost si in a doua noapte de mai comparabila cu serile din varful sezonului estival”, sustine Dan Gheorghe Georgescu, primarul comunei Limanu.

In timp ce numarul de vizitatori a crescut anul acesta, incidentele inregistrate in timpul vacantei de 1 Mai au fost mult mai putine, in comparatie cu anii precedenti.

“Ne asteptam la incidente, tocmai din cauza fluxului urias de oameni. Am primit sprijinul reprezentantilor Inspectoratului Politiei Judetene Constanta, iar in aceste zile de vacanta, numarul agentilor care au actionat in 2 Mai si Vama Veche a fost suplimentat. Statisticile ne demonstreaza ca infractiunile s-au diminuat considerabil, numarul interventiilor fiind cu aproximativ 70% mai mic decat in anii precedenti”, mai spune edilul comunei Limanu.

Autoritatile locale au profitat de numarul mare de vizitatori si au continuat campania de constientizare asupra mentinerii curateniei. Alaturi de 30 de voluntari, conducerea primariei Limanu au strans gunoaiele lasate pe plaja din Vama Veche si au stat de vorba cu agentii economici privind necesitatea existentei unui contract de salubrizare.

“Primaria comunei Limanu a demarat campania: “EU vreau curatenie”! Campania se adreseaza atat localnicilor cat si turistilor si comerciantilor. Noi colectam deseurile aruncate pe campuri, pe plaja precum si cele din comuna. Oamenii trebuie sa inteleaga sa isi stranga propriul gunoi si sa il depoziteze in locurile special amenajate. Am colectat de pe plaja din Vama Veche zeci de saci de gunoi. Turistii trebuie sa ne ajute in demersul nostru de a mentine curatenia, daca isi doresc o Vama curata”, a mai punctat Dan Gheorghe Georgescu.

Actiunile de ecologizare a comunei Limanu precum si cele de informare a populatiei, vor fi organizate periodic in toate cele 4 localitati ale comunei Limanu, mai exact Hagieni, 2 Mai, Vama Veche si Limanu.