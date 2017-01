Catlateral Damage, un joc adresat iubitorilor de pisici

Pe 27 mai 2015, a fost lansată versiunea finală a jocului Catlateral Damage. Titlul conține unul dintre cele haioase concepte din lumea gamingului, oferind posibilitatea jucătorului să intre în pielea unei pisici neastâmpărate, al cărei singur scop în viață e să producă haos în locuința stăpânului. Titlul, care se joacă din perspectiva persoanei întâi (first person game) a fost produs de Chris Chung și poate fi încercat pe platformele PC/Mac/Linux. Este disponibil la magazinul virtual Steam. Principala misiune a jucătorului, devenit pisică de companie, este să trântească la podea cât mai multe dintre obiectele ce se găsesc în camera unde se află. Există și unele variații, ce pot fi numite moduri de joc. De exemplu, jucătorii pot ''devasta'', contra-cronometru, tot ce prind în cale sau o pot face pe îndelete, fără a fi presați de timp sau a fi nevoiți să acumuleze un anumit număr de puncte. Ca orice joc care se respectă, Catlateral Damage cuprinde numeroase trofee, realizări in game și niveluri acompaniate de muzică. O versiune alpha a jocului a fost lansată în august 2013, lucrul la versiunea finală începând o lună mai târziu. Deși un astfel de titlu cu greu poate fi luat în serios, unele publicații de specialitate l-au evaluat și, în general, remarcile lor au fost pozitive. Astfel, Joseph Bernstein de la publicația BuzzFeed le recomandă Catlateral Damage tuturor celor care sunt curioși să vadă cu e să fii în pielea unei mici feline de companie, iar Luke Plunkett de la Kotaku l-a descris ca fiind ''cel mai credibil simulator de pisici din câte pot fi imaginate''. Ideea de a crea un joc video care să simuleze un anumit animal nu este una nouă. De pildă, în 2014 a fost lansat pe piață jocul Goat Simulator, nimic altceva decât un simulator al vieții unei capre. Există și o versiune alpha pentru Bear Simulator, care oferă posibilitatea de a trăi și explora pădurile virtuale sub formă de urs.