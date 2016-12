Catolicii din Constanța au primit vestea Învierii Domnului

Credincioșii catolici au sărbătorit ieri Învierea Domnului, cu o săptămână mai devreme decât ortodocșii. Sâmbătă noapte (4 aprilie - n.r.), în orașul Constanța, cei aproximativ 5.000 de credincioși romano-catolici care locuiesc aici au celebrat Învierea Mântuitorului la Bazilica „Sfântul Anton“, precum și la Biserica „Padre Pio“ (Tomis Nord) și la Capela Călugărilor Salezieni (CET). Bazilica „Sf. Anton“ a fost plină de credincioși, veniți să primească vestea învierii Mântuitorului. Începând cu ora 20.00, creștinii s-au adunat, cu lumânări, în fața bisericii, unde, într-o atmosferă solemnă, a avut loc o ceremonie de sfințire a focului. De asemenea, ei au luat parte și la o veghe pascală, în care s-au citit pasaje din Vechiul și Noul Testament. Apoi credincioșii au luat lumină și astfel a fost proclamată Învierea Mântuitorului, moment de mare bucurie pentru întreaga omenire. ”Este o atmosferă minunată, o liniște și o pace sufletească pe care simt că am regăsit-o. Învierea reprezintă împăcarea și pacea pe care ar trebui să le simtă toți creștinii”, a mărturisit o femeie. De la biserică, fiecare credincios a dus acasă lumina sfântă. ”Am venit împreună cu soția, chiar dacă suntem ortodocși. Am luat și noi lumină, pe care o vom duce acasă la copii și nepoți”, a spus un alt credincios care a participat la slujbă. Și pentru creștinii catolici, la fel ca pentru cei ortodocși, Paștele reprezintă cea mai importantă sărbătoare de peste an. ”Celebrăm Paștele, adică misterul pătimirii morții și Învierii Domnului. Este misterul central al credinței creștine, iar noi retrăim în fiecare an minunea înfăptuită acum 2.000 de ani, prin învierea lui Hristos. Prin celebrare devenim contemporani cu Hristos și devenim părtași la harul unic pe care El l-a revărsat asupra tuturor oamenilor prin învierea Sa”, a precizat, pentru ”Telegraf”, parohul Bazilicii „Sfântul Anton“ din Constanța, monseniorul Ieronim Iacob. Ieri, în prima zi de Paște, credincioșii au luat parte la Liturghia solemnă de Paște, după care s-au îndreptat spre case, la mesele încărcate cu pască, miel, drob și ouă roșii. ”Le urez creștinilor catolici din Vicariatul Dobrogei, pe care îi reprezint, să aibă parte de un Paște Fericit, Hristos să învie cu adevărat în sufletele lor, iar întâlnirea cu Domnul Înviat să dureze cât mai mult, să nu fie doar un moment!”, este mesajul monseniorului Ieronim Iacob.

Cristina CLEȘIU

cristina.clesiu@telegrafonline.ro