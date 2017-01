Catrinel Menghia conduce un iaht la Monaco

Frumoasa Catrinel Menghia şi-a luat gândul de la muncă şi, pe final de vară, a plecat în vacanţă la Monaco. Alături de logodnicul ei, românca se distrează pe un iaht, pe care îl conduce chiar ea. Catrinel se bucură din plin de vacanţă și, pentru ca toată lumea să vadă cât de fericită e, românca postează, zilnic, pe pagina personală de Facebook, imagini în care înoată, găteşte şi se relaxează la soare.

În plus, se pare că ea va începe în curând şi pregătirile de nuntă cu producătorul italian Massimiliano Di Lodovico, cu care are o relaţie de mai bine de o jumătate de an, cei doi dorindu-şi să devină cât mai repede părinţi.