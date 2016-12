Cauciucurile de iarnă, obligatorii când… vine iarna!

Am tot citit în ultima perioadă diverse materiale legate de cauciucurile de iarnă şi de cum suntem noi obligaţi sau nu să ne “încălţăm” maşinile. Una dintre cele mai stupide expresii utilizate de toată presa, preluând desigur limbajul de lemn al vreunui comunicat oficial sau text de lege, este “ar putea fi/deveni obligatorii”, desigur, se grăbesc să adauge copy/paste-istiştii, în funcţie de vreme. Cu alte cuvinte, foarte simplu, dacă e frig şi ninge, pui cauciucul, dacă nu, nu! Şi asta ar cam fi o ştire, în special în eterul carpato-danubiano-pontic? Da, ar fi, din moment ce “umple spaţiul”, face “direct-uri”, “stand-up-uri”, ia declaraţii etc. Nu, dragii mei, ştirea este alta, tot pe acolo, dar uşor diferită şi, ca să ajungeţi la ea, este suficient să arunci un ochi pe textul legii, care zice clar că nu există o dată limită pentru echiparea maşinilor cu anvelope de iarnă (1 noiembrie a fost etalonul pentru anul trecut! – n.r.). \"Se pare că, începând cu 15 noiembrie vor apărea precipitaţiile de lapoviţă şi ninsoare. Mai mult, prognoza de ieri dimineaţă arăta că temperaturile vor coborî sub zero grade, astfel existând posibilitatea apariţiei unor zone de îngheţ. În aceste condiţii, legea prevede că pe drumurile acoperite cu gheaţă, zăpadă sau polei autovehiculele trebuiesc echipate cu anvelope de iarnă. Nici 15 octombrie, nici 1 noiembrie nu este data de la care maşinile trebuie să aibă cauciucuri de iarnă. Toată presa a luat ca etalon data de 1 noiembrie, pentru că este data de la care cauciucurile de iarnă au fost obligatorii în 2011, dar nu este aşa\", a spus Lucian Diniţă, şeful Direcţiei Rutiere din Poliţia Română. Astfel, un element care ar putea interesa direct pe participanţii la trafic este acela că poliţia va sancţiona pe şoferii care vor fi surprinşi cu cauciucuri de vară pe drumuri acoperite de gheaţă, zăpadă sau polei, iar în cazul în care există “maşini implicate în evenimente rutiere şi care nu au cauciucuri de iarnă, societăţile de asigurări nu vor acorda despăgubiri\". Mai mult, şoferii care vor fi controlaţi şi care nu vor avea cauciucuri de iarnă în zonele care necesită acest tip de anvelope, vor fi amendaţi şi vor rămâne şi fără talon. \"Problema nu trebuie abordată din punct de vedere al amenzilor sau sancţiunilor. Problema trebuie abordată din punct de vedere al siguranţei rutiere. Nu cred că viaţa unui om costă 2 milioane, cât costă o anvelopă\", a mai spus şeful Direcţiei Rutiere din Poliţia Română.