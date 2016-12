Căutări disperate! O elevă de 15 ani, dispărută fără urmă!

Ramona Bianca Bălașa este o minoră, în vârstă de 15 ani, din Ovidiu, care a dispărut fără urmă în data de 9 aprilie. De atunci, apropiații o caută cu disperare. Se pare că fata a intrat într-o relație cu un bărbat, iar rudele cred că aceasta a plecat să locuiască cu el. „Ramona este singura mea fată, mai am alți patru băieți. Îmi doresc atât de mult să se întoarcă acasă... Ultima oară, pe data de 13 aprilie, Ramona l-a sunat pe fratele ei Robert. I-a spus că se află într-o casă, la cineva. Stă cu un bărbat pe care îl cheamă, se pare, Viorel și cu alte două surori ale acestuia. A zis că e bine, dar după tonul vocii părea neliniștită. De curând, cineva m-a contactat pe Facebook, acolo unde am postat mai multe poze cu ea. Persoana respectivă mi-a spus că a văzut-o în Alba Iulia", a declarat tatăl fetei, Ion Bălașa.

Pe data de 9 aprilie, eleva a fost văzută în zona Casei de Cultură din orașul Ovidiu. Ramona Bălașa este elevă în clasa a IV-a a Școlii nr. 1 „Ion Podaru“ din Ovidiu. La vârsta ei, ar fi trebuit să fie în clasa a IX-a, însă fata a fost dată târziu la școală. Problemele de familie i-au dat viața peste cap. Părinții ei au divorțat și aceasta a rămas în grija bunicii, după cum ne-a mărturisit și tatăl fetei, care s-a întors de curând în țară. Acesta se roagă zi și noapte ca fiica lui să se întoarcă acasă.

"Nu exclud posibilitatea ca ea să fi plecat de acasă și din cauza problemelor de familie. Eu m-am despărțit de mama ei când ea avea opt ani. Eu am plecat la muncă în Ungaria. De un an, de când m-am întors în țară, am luat-o pe la mine, în Sălaj, acolo unde muncesc acum", a mai spus Ion Bălașa.

Fratele mai mare al Ramonei speră să-și regăsească sora. Acesta a lansat un mesaj pe Facebook prin care cere ajutor: „Eu nu voi renunța la sora mea niciodată, îmi vreau sora înapoi cu orice preț. Este dispărută de pe data de 9 aprilie, iar poliția din orașul Ovidiu, județul Constanța, și poliția din Constanța nu iau măsuri drastice. Este un copil, este un suflet, este sora mea, eu am nevoie de sora mea, nu voi renunța, am s-o caut. Vă rog din suflet, dacă o vedeți, să mergeți la cea mai apropiată secție de poliție", a scris tânărul pe pagina sa de Facebook. Băiatul a relatat pe rețeaua de socializare că a fost contactat de anumite persoane care i-au spus că au văzut-o pe fată în localitatea constănțeană Nicolae Bălcescu. Atât fratele, cât și tatăl Ramonei îi roagă pe toți cei care au informații despre fată să sune la 112 sau să meargă la cea mai apropiată secție de poliție.