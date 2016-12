Căutat de francezi pentru comiterea a 18 furturi

Curtea de Apel Constanţa a judecat, sîmbătă, cererea autorităţilor franceze de a-l extrăda pe George Laurenţiu Tranulea, de 21 de ani, din Tulcea, care este căutat pentru comiterea a 18 furturi din patru localităţi franceze. Potrivit mandatului european de arestare emis pe 27 mai 2009, de către Tribunalul Curţii Supreme de Justiţie din Rennes, Franţa, Tranulea a fost dat în urmărire internaţională de Interpol Paris pe data de 9 iulie 2009. Autorităţile franceze susţin că, în perioada 11-20 iunie 2007, tulceanul se afla în Franţa şi împreună cu mai mulţi români au jefuit mai multe societăţi comerciale de unde au furat parfumuri, haine de lux, telefoane mobile, bijuterii şi aparatură electonică, în valoare totală de 500.000 de euro. Francezii susţin că Tranulea ar fi făcut parte dintr-o reţea bine organizată, care ar fi pus la cale chiar comiterea unei crime. Tînărul a fost identificat de poliţiştii tulceni în urmă cu trei zile. El a fost reţinut şi prezentat Parchetului de pe lîngă Curtea de Apel Constanţa, care l-a trimis la instanţă cu propunere de arestare preventivă. Adus în faţa judecătorului, George Laurenţiu Tranulea a spus că nu vrea să fie predat autorităţilor franceze pentru că este nevinovat: „Nu am participat la niciun furt în Franţa. E adevărat că am fost acolo în iunie 2007, dar am mers ca să îmi cumpăr o maşină. Nu-mi amintesc cu exactitate în ce oraş eram în perioada 11-20 iunie pentru că am umbat în mai multe locuri, ca să caut o maşină bună. Am plecat în Franţa cu un vecin, Mircea Simian, căruia i-am împrumutat suma de 1.200 de euro, cît am stat acolo. În perioada aceea ne-am întîlnit cu mai mulţi români, dar nu am făcut nimic ilegal împreună cu aceştia!”. Avocatul lui Tranulea a pledat pentru lăsarea clientului său în libertate şi a cerut înlocuirea măsurii arestării cu obligarea de a nu părăsi localitatea de domiciliu. Apărătorul consideră că acuzaţiile statului francez sînt neîntemeiate, că Tranulea nu are cazier, munceşte şi nu a încălcat legea vreodată. În final, judecătorul a hotărît arestarea lui George Laurenţiu Tranulea pentru o perioadă de cinci zile, timp în care francezii vor trimite mandatul european de arestare în original şi va fi tradus. Instanţa a acordat un nou termen pe 21 iulie, dată la care se va decide sau nu extrădarea în Franţa a tulceanului. Legea franceză pedepseşte faptele de care este acuzat românul cu închisoare de pînă la 15 ani.