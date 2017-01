Căutaţi în străinătate, prinşi în faţa Secţiei 1 Poliţie

Poliţiştii constănţeni au reuşit să dea de urma ultimilor doi suspecţi în cazul furtului de aparate foto comis la începutul acestei luni. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa spun că, luni după-amiază, poliţiştii Secţiei 1 Constanţa i-au reţinut pe Gheorghe Cătălin Moldoveanu, de 24 de ani, şi Dumitru Marin Pătru, de 26 de ani, ambii din localitatea Cobadin, pe o stradă din apropierea secţiei. Suspecţii au fost prezentaţi la scurt timp în faţa magistraţilor Judecătoriei Constanţa, care au dispus arestarea acestora pe o perioadă de 30 de zile sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la furt calificat, respectiv furt calificat. Cei doi tineri au fost introduşi în arestul IPJ Constanţa, cercetările fiind continuate în vederea documentării întregii activităţi infracţionale. În timpul audierilor, cei doi tineri au declarat că intenţionau să vină la secţie pentru a se preda. Întreaga istorie a început în noaptea de 1 spre 2 decembrie, atunci când mai mulţi indivizi au tăiat lacătele uşii de acces şi au pătruns într-un studio, de unde au furat mai multe aparate foto, prejudiciul fiind estimat la 55.000 de lei. Proprietarul a descoperit în dimineaţa zilei următoare că a avut “oaspeţi” neinvitaţi, aşa că a cerut ajutorul poliţiştilor. În scurt timp, oamenii legii au reuşit să îi identifice pe suspecţi - Cristian Turcu, de 25 de ani, Mihai Laurenţiu Dincuţă, de 20 de ani, Gheorghe Cătălin Moldoveanu, de 24 de ani, şi Dumitru Marin Pătru, de 26 de ani, toţi din localitatea Cobadin.

FLAGRANTUL Oamenii legii i-au supravegheat pe indivizi, le-au ascultat telefoanele şi aşa au aflat că aceştia au găsit un cumpărător pentru aparatele foto furate şi că urmau să plece la Braşov pentru a încheia afacerea. „Indivizii au fost prinşi la intrarea în Feteşti, mai precis la Punctul de Taxare. Se duceau să valorifice camerele, contra sumei de 15.000 de lei. Unele dintre bunurile furate au fost recuperate în urma flagrantului. Ulterior, joi şi vineri, (12 - 13 decembrie n.r.) am făcut cinci percheziţii domiciliare şi am recuperat restul prejudiciului. La locuinţele suspecţilor am găsit şi alte bunuri, precum plasme, ceasuri, calculatoare sau laptopuri. În sarcina acestora urmează a se reţine şi comiterea altor infracţiuni de furt”, declara şeful Secţiei 1 Poliţie Constanţa, cms. şef Valentin Ciovică. În urma flagrantului, au fost prinşi Cristian Turcu, Mihai Laurenţiu Dincuţă, dar şi fratele lui Turcu, Dumitru, care le-a asigurat transportul, el fiind cercetat acum pentru tăinuire. Cristian Turcu a ajuns în arestul Poliţiei, în timp ce Dincuţă a primit interdicţia de a părăsi localitatea de domiciliu. Ultimii doi suspecţi, prinşi luni, erau bănuiţi că au fugit din ţară şi s-ar afla în Anglia şi Germania.