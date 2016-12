Cauţiune de 10.000 de lei

Omul de afaceri constănţean Viorel Done a cerut vineri judecătorilor eliberarea pe cauţiune. El a fost de acord să depună 10.000 de lei în contul Ministerului Justiţiei până luni, când se va judeca cererea sa. Reamintim că, pe 4 iulie, oamenii legii au făcut mai multe percheziţii la firmele lui Done, în urma cărora au confiscat 2.356 de pachete de ţigări netimbrate, precum şi 29.112 lei, 200 de dolari şi 50 de euro, proveniţi din comerţul cu marfa de contrabandă. Cu toate acestea, a doua zi, Done a fost prins în timp ce vindea din maşina sa ţigări de contrabandă. Iniţial, magistraţii au decis cercetarea lui în libertate pentru speculă şi evaziune fiscală. După două săptămâni, instanţa a admis solicitarea procurorilor privind arestarea preventivă a lui Done. Activitatea SC Dovi Impex Export SRL Constanţa a fost suspendată pentru 60 de zile. (C.C.)