Cauţiune de un milion de dolari pentru Michael Jace

Actorul american de culoare Michael Jace a recunoscut că şi-a ucis soţia şi a fost pus sub acuzare pentru crimă. În aşteptarea procesului, un judecător a decis că actorul în vârstă de 51 de ani ar putea fi eliberat numai pentru o cauţiune de un milion de dolari. Numai că Michael Jace nu are aceşti bani. În 2011, el a depus actele pentru a fi protejat de faliment.

Michael Jace a fost singur în casă aproape toată ziua, iar tragedia a început după ce soţia sa, April, a venit acasă cu copiii, pe care i-a luat de la antrenamentul de fotbal. Scandalul a degenerat în violenţă domestică, iar şi mai tragic este faptul că cei trei copii minori au asistat la toată scena, care a culminat cu focurile de armă trase de Michael Jace în soţia sa. Este vorba despre cei doi copii ai cuplului, mai mici de 10 ani, plus un alt copil al femeii, dintr-o relaţie anterioară. Michael Jace a fost cel care a sunat la 911 şi a declarat că şi-a împuşcat soţia, dar şi vecinii săi au sunat la Poliţie, alertaţi de cearta violentă. Poliţia a ajuns însă prea târziu şi nu a putut decât să constate decesul lui April Jace şi să îl aresteze pe Michael Jace. Poliţia din Los Angeles a chemat serviciile sociale, pentru a-i duce pe cei trei copii la o rudă care va avea grijă de ei până la soluţionarea legală a cazului. Numai că serviciile sociale au avut nevoie de mai bine de patru ore pentru a-i lua pe copii din secţia de poliţie, ceea ce a crescut stresul şi suferinţa acestora.

În martie 2011, Michael Jace a înaintat actele pentru declararea falimentului personal. El a cerut reeşalonarea datoriilor şi diminuarea ratei ipotecii pe casa în care s-a întâmplat tragedia. La acea dată, actorul datora suma de 411.000 de dolari pe care o girase cu casa. În ciuda acestor probleme financiare, mariajul lui Michael cu April Jace părea lipsit de probleme. Anul trecut, în iunie, cei doi au celebrat zece ani de mariaj. April s-a implicat şi în procesul de divorţ al actorului, în 2002. Aceasta l-a apărat pe Michael Jace, care era acuzat de prima sa soţie, Jennifer Bitterman, de violenţă conjugală. Actorul ar fi încercat să o sugrume în urma unui scandal conjugal, incident care s-a petrecut sub ochii copilului lor. Atunci, April a declarat în faţa unui judecător că Michael Jace este un tată iubitor şi a acuzat-o pe Jennifer Bitterman că este o mamă neglijentă. Prima doamnă Jace reclama că soţul său are accese necontrolate de furie, care necesită tratament, pe lângă o compensaţie financiară generoasă pentru ea, pentru cele îndurate.

Michael Jace a devenit celebru graţie rolului Julien Lowe, pe care l-a interpretat în 89 de episoade ale serialului de televiziune ”The Shield”, deşi are în spate 22 de ani de carieră. A jucat, de obicei, roluri de cadre militare sau de poliţişti în diverse producţii de televiziune, precum ”CSI: Crime Scene Investigation”, ”Private Practice”, ”The Mentalist”, ”Burn Notice” sau în ”NYPD Blue”. De asemenea, a interpretat rolul lui Michael Jordan în filmul de televiziune despre starul NBA, intitulat ”Michael Jordan: An American Hero”, în 1999. A mai avut apariţii memorabile în lungmetrajele ”State of Play”, în 2009, şi ”Forrest Gump”, în 1994.