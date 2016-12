Cauza exploziei - au verificat butelia cu chibritul

“Stăteam în fotoliu şi la un moment dat am auzit o bubuitură puternică, ce a zdruncinat toată casa. Am văzut bucăţi din uşă zburând în sufragerie şi am ieşit speriată pe hol!”. Aşa sună mărturia unei bătrâne care locuieşte într-un bloc din municipiul Constanţa, în care, vineri, a avut loc o explozie ca urmare a unei acumulări de gaze. Locatarii imobilului situat pe strada Barbu Şt. Delavrancea, la nr. 76, au trăit clipe de groază după ce o deflagraţie s-a produs într-un apartament aflat la etajul doi. “Mă uitam la televizor când s-a întâmplat. Am auzit un zgomot foarte puternic, care a cutremurat totul. Deşi stau pe acelaşi palier cu vecina în casa căreia a avut loc explozia, apartamentul meu nu a avut de suferit. Cred că am fost foarte norocos! Niciodată nu a mai avut loc un astfel de incident, de când locuiesc aici. Din câte am înţeles, un vecin de la parter a încercat să o ajute pe femeia care locuieşte în apartamentul în care s-a produs explozia să schimbe butelia. Din cauza gazelor care au scăpat s-a întâmplat totul”, a povestit Alexandru Vasile, unul dintre locatarii blocului. Speriaţi, oamenii au ieşit în stradă. “Am văzut, când am ajuns afară, că balconul vecinei de la etajul doi fusese pur şi simplu spulberat. A fost distrus, iar rămăşiţele care au zburat în momentul exploziei au lovit o maşină parcată pe trotuarul din faţa blocului. Noroc că nu trecea nimeni pe acolo în acele clipe”, a povestit o femeie. Sunetul deflagraţiei i-a scos din case şi pe locatarii blocurilor din zonă. Autorităţile au fost alertate la ora 12.39, prin linia unică 112. În scurt timp, pe strada Barbu Şt. Delavrancea au ajuns două autospeciale de pompieri, un echipaj de descarcerare, două ambulanţe, dar şi poliţiştii Secţiei 2.

DOUĂ VICTIME Salvatorii au urcat imediat în locuinţa în care a avut loc explozia. Au găsit acolo două victime, proprietara apartamentului, Constanţa Costea, de 62 de ani, şi un vecin de-al acesteia, Virgiliu Suciu, de 58 de ani, pe care femeia îl rugase să o ajute să îşi schimbe butelia. Cele două victime, care suferiseră arsuri de gradul I şi de gradul II, au fost aduse la ambulanţe şi apoi transportate la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Deflagraţia a devastat bucătăria, balconul şi holul apartamentului de la etajul doi. Ferestrele şi uşile au fost pur şi simplu smulse, rămăşiţele prăbuşindu-se pe peluza din faţa blocului… Deflagraţia a fost atât de puternică încât a strâmbat uşile metalice ale mai multor apartamente din imobilul afectat şi a făcut ţăndări geamurile uşilor de la intrare. O femeie care a aflat despre cele întâmplate s-a întors într-un suflet acasă, dar a încercat în zadar să intre în apartament, pentru că suflul exploziei îi îndoise uşa. Pentru a o putea deschide, doi pompieri au forţat-o cu un levier. Apartamentul aflat la etajul întâi, sub cel în care a avut loc incidentul, a fost inundat. “S-au spart nişte ţevi şi acum avem apă pe pereţi. La momentul exploziei, soţul meu era acasă. Ar fi fost rănit, dar, din fericire, nu se găsea în apropierea uşii. Din câte am înţeles, a sărit în aer o butelie”, a declarat o locatară.

UN BĂŢ DE CHIBRIT… Pompierii militari au reuşit să afle în ce împrejurări a avut loc deflagraţia. “Am fost solicitaţi pentru a interveni la o explozie ce s-a produs pe fondul unei acumulări de gaze. Proprietara apartamentului, dar şi bărbatul care se afla în locuinţa acesteia au fost preluaţi de echipajele de ambulanţă. Cele două victime au încercat să schimbe o butelie, au lăsat-o deschisă, s-au acumulat gaze, iar în momentul în care au aprins un băţ de chibrit s-a produs explozia”, a declarat lt. col. Dan Constantinescu, şeful Grupului de Intervenţie Constanţa - Palas. Subprefectul judeţului Constanţa, Radu Volcinschi, a dispus verificarea structurii de rezistenţă a imobilului. “Le-am solicitat reprezentanţilor Inspectoratului de Stat în Construcţii să verifice dacă structura de rezistenţă a blocului respectiv a fost afectată de explozie. În urma evaluării, s-a stabilit că nu există fisuri, că structura nu a fost afectată. Am discutat cu reprezentanţii Spitalului Judeţean de Urgenţă Constanţa, care mi-au comunicat că femeia rănită a suferit arsuri de gradul II, iar bărbatul are arsuri de gradul I şi de gradul II. Starea lor este stabilă”, a declarat vineri după-amiază, pentru “Telegraf”, subprefectul Radu Volcinschi. Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) “Dobrogea” atrag atenţia asupra riscurilor imense la care se expun persoanele care aleg să verifice buteliile folosind flacără deschisă. Pentru a evita incidente de genul celui petrecut vineri în municipiul Constanţa, se pot utiliza apă şi săpun sau detergent lichid.