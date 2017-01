Cauza incendiului de pe variantă a fost descoperită

Specialiştii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” (ISU) au stabilit, în urma cercetărilor efectuate, că incendiul de proporţii care a avut loc joi la un centru de anvelope situat pe bulevardul Aurel Vlaicu a izbucnit, cel mai probabil, din cauza unei ţigări aprinse, aruncată la întâmplare, pe o pajişte din apropiere. Prejudiciul urmează să fie stabilit de administratorul societăţii respective. Amintim că un centru de anvelope aflat în apropierea magazinului “Baumax” a fost cuprins de flăcări joi după-amiază. Au urmat scene de groază pentru martorii care au încercat în zadar să ţină sub control focul până la sosirea pompierilor. “Flăcările erau foarte înalte, au format un adevărat zid. M-am speriat foarte tare, nu am mai văzut în viaţa mea aşa ceva. Fumul extrem de dens era peste tot, nu puteam să respirăm! A fost un adevărat coşmar”, a declarat unul dintre muncitorii din zonă. “Flăcările au ajuns la noi de la o pajişte din apropiere, acolo unde cred eu că cineva a pus foc în mod intenţionat. Noi am încercat să ţinem incendiul sub control, intervenind cum am putut, cu furtun, cu extinctoare, cu lopeţi, până la sosirea pompierilor. Am încercat să reducem pagubele materiale pe cât posibil. Din fericire, nu s-au înregistrat victime”, a declarat Viorel C., şeful punctului de lucru în care a avut loc incendiul. Pompierii militari au intervenit în zonă cu patru autospeciale şi au dus o adevărată bătălie cu flăcările care ameninţau să se extindă la un depozit de lemne şi la un centru de maşini din vecinătate.