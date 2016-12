Cauza tamponării - curiozitatea

Constanţa este un judeţ cu o infracţionalitate destul de mare. Dacă cineva ne-ar cere telefonul mobil pe stradă susţinând că are nevoie de ajutor, ne-am gândi de două ori înainte şi, în final, am hotărî să nu i-l dăm, de frică să nu rămânem fără el. Însă, chiar şi atunci când vedem clar că cineva are nevoie de ajutor, primul lucru pe care îl facem este să scoatem telefonul din buzunar. Nu pentru a suna la 112, evident, ci pentru a surprinde imaginile cu telefonul mobil. Ieri, un caz similar s-a petrecut în zona Câmp, din Constanţa. O trecere de pietoni, oameni grăbiţi, maşini cu duiumul. Un bătrân se prăbuşeşte la pământ la mijlocul trecerii, totul sub privirile unor constănţeni care aşteaptă în staţia de autobuz. Câţiva oameni se opresc pentru a acorda primul ajutor, alţii trec nestingheriţi, probabil crezând că e doar un truc. Câţiva se apucă să fotografieze şi să filmeze. În mai puţin de patru minute, o ambulanţă îşi face apariţia în zonă. Cetăţenii adunaţi în jurul bătrânelului fac semne disperate ambulanţierului pentru a opri, ştiind totuşi că acolo venea ambulanţa. Cadrele medicale coboară într-un suflet, scot targa şi preiau victima, care era lovită la cap. În timp ce medicii îşi făceau treaba, oamenii din jur stăteau şi priveau curioşi să vadă ce se mai întâmplă. Curioşi au fost însă şi doi şoferi care, cu ochii aţintiţi la incident, au uitat că ar trebui să mai respecte şi regulile de circulaţie şi… s-au tamponat. Pagubele au fost minore, însă ambele maşini erau marca Mercedes, ceea ce ne duce cu gândul că şoferii, cu siguranţă, nu îl vor uita prea curând pe bătrânelul care s-a prăbuşit la pământ.