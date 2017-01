Cauze frecvente ale infertilităţii feminine

11:14:24 / 10 Iulie 2014

Orice familie ar trebui mai intai sa dovedeasca ca se poate ocupa de un caine o perioada, si apoi daca au invatat ceva, sa vrea sa faca si sa ingrijeasca si un copil

Schimbati partenerii des si luati tot felul de infectii cu bacterii sau cu virusi, purtati chiloti cu ata in fund (anexite =inflamatii vechi si netratate), purtati chiloti din alte materiale decat bumbac ( dau infectii fungice= ciuperci) , puneti-va gresie in apartament ( se raceste f repede de la gresie chiar folosind papuc si soseta), si apoi asteptati sa va plateasca bugetul de la stat tot felul de tratamente !!! Fertilizarea in vitro este extraordinar de scumpa !! Daca tot nu ati fost in stare sa va aveti voua grija, de ce tot insistati sa nasteti un copil ? Sunt o groaza de copii abandonati !