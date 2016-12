„Cavalerii” Constanţei, decoraţi de statul român

Constanţa are oficial, începând de ieri, trei „Cavaleri” decoraţi de Preşedinţie cu ordinul „Meritul cultural” pentru realizări deosebite în domeniul artei. Este vorba despre un compozitor, conf. univ. dr. Dumitru Lupu, un actor şi regizor devotat, director al Festivalului Naţional „Mamaia Copiilor, lect. univ. dr. Liviu Manolache, şi de directorul uneia dintre cele mai active Case de Cultură a Sindicatelor din România, Gheorghe Ungureanu.

Ceremonia de acordare a Ordinelor „Meritul Cultural” în grad de Cavaler a avut loc ieri, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor, în prezenţa viceprimarului municipiului Constanţa Decebal Făgădău, a purtătorului de cuvânt al Primăriei Constanţa, Liviu Tramudana, a consilierului local Marioara Cojoc şi a Înaltpreasfinţitului (ÎPS) Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Evenimentul, care s-a desfăşurat între două reprezentaţii ale spectacolului „Soacra cu trei nurori”, al Operei Comice pentru Copii din Bucureşti, cu Stela Popescu în rolul principal, s-a deschis cu intonarea imnului naţional, „Deşteaptă-te, române!”. Apoi, directorul fondator al Operei Comice pentru Copii din Bucureşti, compozitorul şi criticul muzical Smaranda Oţeanu-Bunea, la rândul său Cavaler al artelor, a dat citire decretului prezidenţial, semnat pe 27 ianuarie, prin care s-au conferit înaltele distincţii.

Rând pe rând, fiecare dintre cele trei personalităţi ale Constanţei a primit decoraţia şi diploma care confirmă acordarea ordinului, astfel: Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler Categoria B - „Muzică”, conferit compozitorului Dumitru Lupu şi ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, Categoria F - „Promovarea culturii”, acordat actorului Liviu Manolache şi, respectiv, directorului Casei de Cultură a Sindicatelor, Gheorghe Ungureanu.

EMOŢII „Această decoraţie reprezintă o onoare. Am satisfacţia că am reuşit prin forţe proprii, alături de colectivul Casei de Cultură, format din 13 persoane, să le aduc constănţenilor ceea ce îşi doresc ei”, a spus directorul Casei de Cultură, Gheorghe Ungureanu.

„Acum sunt mai puţin emoţionat, dar am fost foarte emoţionat acum o lună, când am fost anunţat că am fost distins de statul român. Am primit multe premii naţionale, internaţionale, dar acesta este special”, a mărturisit şi actorul Liviu Manolache. „Când primeşti un astfel de premiu este ceva special, înălţător. E o recunoaştere a carierei mele”, a spus şi compozitorul Dumitru Lupu.

„ACT DE NORMALITATE A ROMÂNIEI DE A-ŞI RECUNOAŞTE VALORILE” „Sunt onorat să fiu astăzi, aici, într-un moment important din viaţa oraşului nostru. Pe lângă actul de normalitate a României de a-şi recunoaşte valorile, sunt extrem de bucuros să mă uit în sală şi pe scenă şi să înţeleg de la dvs. ce înseamnă cu adevărat bogaţia. (...) Vă mulţumesc, vă felicit în numele oraşului şi sunt fericit că sunt contemporan cu dvs.”, a spus viceprimarul Constanţei Decebal Făgădău, catalogând momentul decorării ca fiind de „un firesc şi o normalitate atipice vremurilor noastre”.

„Gândiţi-vă că am fi mai puţin veseli, mai puţin simpatici, mai puţin descătuşaţi de toate relele vieţii, dacă nu ar fi printre noi un compozitor precum Dumitru Lupu, care a scris zeci de şlagăre care se adresează tuturor generaţiilor. Cum ar fi dacă nu ar exista domnul Liviu Manolache, care să continue tradiţia şi să facă din Festivalul „Mamaia Copiilor” un mare eveniment? Mult mai tristă ar fi Constanţa fără o personalitate precum Gheorghe Ungureanu, directorul Casei de Cultură a Sindicatelor Constanţa, care face din această instituţie o instituţie vie, care este a copiilor, în primul rând”, a spus compozitorul şi criticul muzical Smaranda Oţeanu-Bunea.

„Întocmai ca Sfinţii Trei Ierarhi din Biserică, aceşti trei iluştri oameni iubitori, creatori şi promovatori de cultură trebuie să fie cinstiţi la Constanţa, fiecare pentru dimensiunea sa, în domeniul culturii”, a subliniat şi Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie.

„Sunt onorat, ca orice constănţean, că trăiesc alături de nişte oameni a căror valoare deosebită este recunoscută”, a spus şi preşedintele Universităţii „Andrei Şaguna”, prof. univ. dr. Aurel Papari, prezent la eveniment.