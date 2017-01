Într-un magazin din Timişoara, un medic a fost surprins de agenţii de pază în timp ce sustrăgea din galantare două bucăţi de salam. Deşi, iniţial, unii au crezut că e vorba de o manifestare de simpatie şi susţinere faţă de cunoscutul manelist Salam, realitatea s-a dovedit a fi mult mai cruntă. Adept al cunoscutului şlagăr folcloric „Foaie verde, trei poloage, foamea la pământ mă trage”, respectivul medic a acţionat conform mesajului redactat mai sus. Sub imboldul glandelor sale salivare, domnul doctor nu s-a mai putut controla şi şi-a „tras” două bucăţi de salam. Departe de mine intenţia de a mă erija în apărătorul medicului, dar nu pot să nu constat gradul de umilinţă în care ne-au adus guvernanţii. Cazul de la Timişoara nu este un fapt divers, cum poate unii sunt tentaţi să-l trateze, ci o adevărată dramă... Batjocoriţi de actuala Putere, umiliţi până la nivelul de jos al unui baton de salam, culmea, şi acela de mistreţ!, intelectualii patriei au ajuns să facă foamea! Cazul relatat nu este singular. Profesorii noştri fac foamea. Pe actorii pensionaţi cu forţa, pardon, foaie verde, trei poloage, foamea la pământ îi trage. În anii comunismului, la invitaţia unui ziar, am fost în RDG. La plecare, un gazetar din ţara prietenă, cum se spunea pe vremea aceea, a vrut să-mi facă un cadou, cumpărându-mi un... salam! Pe care, evident, l-am refuzat. Ideea este alta. La acel moment istoric, trist, dar adevărat, eram percepuţi, culmea, în lagărul socialist, ca o naţiune cu foamea în gât! Cu alte cuvinte, încă din acea perioadă de profunde prefaceri, pentru România, se instituise titlul onorific „Cavalerii salamului”! În capitalismul nostru de cumetrie, graţie grijii ce ne-o poartă guvernanţii, salamul rămâne idealul unora dintre noi. Până aici se extinde batjocura celor care s-au lipit de Putere precum lipitorile care sug fără odihnă sângele poporului. Sub conducerea înţeleaptă a guvernanţilor jucători, după exemplul suprem al conducătorului nostru iubit, salamul tinde să devină simbolul aspiraţiilor minime ale celor care învaţă să supravieţuiască în această ţară. Ca să salveze aparenţele sumbre din România, unii mahări s-au grăbit să parodieze episodul de la Timişoara, acreditând ideea că e vorba de un colecţionar! Adevărul este că mai marii Puterii folosesc salamul ca factor ideologic şi de propagandă ieftină. Vin alegerile. În curând, ţara se va umple de batoane de salam, căldări, peşte congelat şi diverse alte produse portocalii. Ca şi în alte perioade similare, salamul se dovedeşte a fi un manipulator de nădejde al Puterii. Foaie verde, trei poloage, foamea la pământ mă trage. În ritmul în care ne afundăm în mocirla sărăciei şi instabilităţii, tot mai multe categorii de cetăţeni se vor mulţumi cu un biet salam! Partidul de guvernământ şi jucător, ne dă nouă, atenţie, salam, dar fără ouă. Cazul medicului de la Timişoara dă salamului false valenţe educative şi spirituale. În definitiv, omul a acţionat în disperare de cauză. Chiar şi în cazul salamului, scopul scuză uneori mijloacele. Aşa se justifică, atunci când sunt prinşi cu ocaua mică, domnii politicieni.