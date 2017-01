Cavani a marcat golul cu numărul 300 al carierei

Edinson Cavani, atacantul echipei Paris Saint-Germain, a ajuns la 300 de goluri marcate de-a lungul carierei, la echipele de club și la națională, în urma reușitei din meciul cu AS Monaco încheiat la egalitate, scor 1-1, în etapa a 22-a din campionatul Franței. Uruguayanul în vârstă de 29 de ani a devenit al doilea marcator din istoria lui Paris Saint-Germain, cu 110 goluri. Edinson Cavani l-a depășit pe portughezul Pedro Pauleta, care a marcat de 109 ori în tricoul campioanei Franței. Pauleta a evoluat timp de cinci sezoane pe Parc des Princes, între 2003 și 2008. Cel mai bun marcator al lui PSG este suedezul Zlatan Ibrahimovic, cu 156 de goluri marcate în cei patru ani petrecuți în capitala Franței, între 2012 și 2016.

„300 de goluri: 110 reuşite pentru PSG, 104 pentru Napoli, 37 pentru Palermo, 12 pentru Danubio şi 37 pentru echipa naţională”, a postat Edinson Cavani pe pagina sa de Twitter.

În remiza cu AS Monaco, Edinson Cavani a deschis scorul în minutul 81, din lovitură de la 11 metri, iar oaspeții au restabilit egalitatea în minutul 90+1, prin Bruno Silva. În acest sezon, fostul jucător al lui Napoli are 21 de goluri în 20 de meciuri, fiind golgheter nu doar în Ligue 1, ci şi într-o ierarhie a primelor cinci campionate din Europa. Paris Saint-Germain a acumulat 46 de puncte și rămâne pe ultima treaptă a podiumului, la trei puncte distanță de AS Monaco și Nice.