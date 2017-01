Caz extrem de rar

Un bebeluş de trei luni din Botoşani, adus la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, pentru tratarea unei viroze, are organele poziţionate invers decât în mod normal, inima fiind în partea dreaptă, iar ficatul, în stânga, medicii spunând că astfel de cazuri apar extrem de rar, şi anume unul la o sută de mii de naşteri. „Am constatat cu surprindere că ficatul copilului se află în partea stângă. Am căutat apoi cordul şi l-am găsit în dreapta hemitoracelui. Este vorba de un caz de „situs inversus”, adică toate organele sunt inversate. În 25 de ani de carieră am mai întâlnit două astfel de cazuri”, a declarat şeful clinicii de Gastroenterologie din cadrul Spitalului \"Sfânta Maria\" din Iaşi, dr. Marin Burlea. El a precizat că persoanele cu un astfel de diagnostic pot trăi normal, fără ca viaţa lor să fie pusă în pericol. Părinţii copilului susţin că îşi vor face la rândul lor ecografii, pentru a vedea dacă au probleme de acest gen.