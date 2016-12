Caz rar! Pacientă cu zeci de tumori în abdomen!

Medicii constănțeni s-au confruntat în aceste zile cu un caz rar! O pacientă de 48 de ani (Mariana Bălan), din Cumpăna, a ajuns pe patul de spital după ce a fost operată prin așa numita chirurgie de catifea (chirurgie laparoscopică, ce nu presupune deschiderea abdomenului prin tăietură), după ce i s-au depistat în abdomen zeci de tumori - fibroame, cu dimensiuni foarte variabile, de la 1 la 8 - 9 cm.

SPECIALIȘTII SUSȚIN CĂ LA SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ (SCJU) CONSTANȚA SUNT UNUL SAU DOUĂ ASEMENEA CAZURI PE AN.

Șeful Clinicii Obstetrică Ginecologie I a SCJU, prof. univ. dr. Vlad Tica, a explicat că, mai exact, este vorba despre o pacientă cu ”polifibromatoză uterină, cu un uter foarte mare, care avea ca particularitate nu neapărat mărimea uterului, ci numărul foarte mare al mioamelor, poate zeci de fibroame (tumori)”.

RISCURI ”Ele au fost dezvoltate atât la nivelul corpului uterin, cât și la nivelul istmului, acolo unde colul uterin se unește cu corpul uterin, și dezvoltat lateral, ceea ce reprezintă o dificultate importantă operatorie, pentru că, prezența fibroamelor, anterior, la nivelul istmului face foarte dificilă abordarea vezicii urinare și decolarea acesteia”, a precizat profesorul. Și cum pacienta avusese și două operații de cezariană, el a subliniat că intervenția chirurgicală a fost și mai dificilă. ”Am avut riscul de leziune vezicală sau de fistulă vezico-vaginală postoperator”, a adăugat șeful Clinicii. Mai mult decât atât, dezvoltarea laterală a tumorilor uterine a pus și o problemă importantă din punct de vedere chirurgical. ”Lateral există ureterele și vasele mari care pot fi lezate, care leziune poate determina efecte care apar ulterior, la distanță de operație. Sigur că o dificultate suplimentară a constat și în dorința noastră de a putea finaliza această intervenție chirurgicală, histerectomie totală cu anexectomie bilaterală, laparoscopic (în situaţia în care apar complicaţii, se renunţă la metoda de laparoscopie şi se trece la cea clasică – n.r.)”, a spus prof. univ. dr. Tica. Deși intervenția chirurgicală laparoscopică, folosită la scară largă în multe spitale din afară, este mai dificilă din punct de vedere chirurgical, beneficiile pacientei sunt mai evidente. ”Nu numai că sunt estetice avantajele, dar în primul rând recuperarea post-operatorie este mult mai rapidă, sunt luate mai puține medicamente antialgice, iar integrarea familială și socială se face mult mai repede”, completează șeful Clinicii.

CE E IMPORTANT DE ȘTIUT! Medicii recomandă femeilor să meargă la consulturile anuale la ginecolog, pentru că aceste probleme ar putea fi descoperite în timp util. ”Consultul trebuie să se realizeze, de obicei, împreună cu screeningul de cancer de col uterin, iar în cazul femeilor la menopauză împreună cu screeningul de cancer mamar. Atunci nu ar trebui să avem tumori voluminoase intra-abdominale”, spune prof. univ. dr. Tica. Dacă ar fi depistate la dimensiuni mici, s-ar putea interveni non-chirurgical, fie prin tratamente medicamentoase, fie prin embolizare. ”Din păcate, există cazuri când pacientele nu au avut consulturi ginecologice anuale sau de foarte multă vreme, iar apariția tumorii s-a manifestat prin sângerări, fie abundente la ciclu, fie prin cicluri lungi, fie prin sâgerări intermenstruale, fie prin senzație de presiune. Presiune anterioară pe vezica urinară, presiune posterioară, pe rect etc”, spune profesorul. Așa s-a întâmplat și în cazul pacientei din Cumpăna.

CE POVESTEȘTE FEMEIA

Mariana a povestit, de pe patul de spital, pentru ”Telegraf”, că prima data s-a dus, ce-i drept după ani buni, la un consult medical la un cabinet privat pentru că ajunsese să aibă sângerări abundente, avea cheaguri. Se simțea tot mai rău, era foarte obosită, abia dacă mai stătea în picioare. ”Nu mi-am dat seama. Am început să mă îngraș în zona abdomenului, nu am crezut că poate fi vorba de atâtea tumori și să scap de ele fără să mă taie. Am început să fac atacuri de panică, așa că am ajuns la Urgența Spitalului”, spune femeia. Atunci i-au fost depistate problemele de sănătate și i s-a propus intervenția chirurgicală. ”Personal, recomand tuturor femeilor să meargă la doctor. Măcar la doi ani. Îmi pare rău că am ajuns până aici, dar am scăpat cu bine. Îi mulțumesc profesorului care este un om deosebit”, a adăugat Mariana.

NU SE CUNOSC CAUZELE

Nu se știe la ora actuală care este cauza apariției fibromatozei uterine. ”Se știe că, în principiu, aceste tumori apar de la câte o celulă, se știe că aceste tumori sunt dependente de hormoni, cum ar fi estrogeni sau progesteroni, se știe că aceste tumori sunt influențate de ereditate sau sunt influențate de rasă”, a explicat prof. univ. dr. Vlad Tica.