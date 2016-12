Cazanciuc susţine modificarea Legii avocaţilor numai dacă se referă la organizarea profesiei

Ministrul Justiţiei, Robert Cazanciuc, a spus, miercuri, că susţine proiectul de modificare a Legii avocaţilor doar în măsura în care modificările se referă la profesia de avocat şi că unele modificări propuse în Parlament nu au fost văzute de experţii din minister. "A fost o iniţiativă parlamentară care a trecut într-o formă de consultare la Ministerul Justiţiei, în care noi am fost de acord cu anumite modificări referitoare la organizarea profesiei, dar cu altele nu am fost de acord. Unele modificări au fost propuse chiar în Parlament, nu au fost văzute de colegii din MJ, de aceea nu am susţinut acest proiect decât în măsura în care au fost aduse unele modificări la organizarea profesiei de avocat. O să facem o analiză, articol cu articol, în perioada următoare, pentru a veni cu un punct de vedere foarte concret la Camera Deputaţilor în septembrie", a declarat Cazanciuc. Proiectul de lege privitor la organizarea şi exercitarea profesiei de avocat a fost adoptat luni în plenul Senatului, cu 85 de voturi "pentru", 41 de voturi "împotrivă" şi două abţineri.