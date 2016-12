Cazare ca în 2009

Secretarul Camerei Dumitru Pardău (PD-L) a anunţat că Biroul Permanent l-a împuternicit pe secretarul general Gheorghe Barbu să înceapă negocierea pentru cazarea deputaţilor pe 2010, contractele vizând în principiu aceleaşi unităţi hotelire utilizate pentru acest an. Conform unui memorandum intern, întocmit de secretarul general al Camerei, Gheorghe Barbu, pentru anul în curs cazarea deputaţilor la Hotel Bucureşti a fost asigurată prin încheierea contractelor cu SC Bucureşti Turism SA-Centre Ville Aparthotel şi SC The Monte-Nelly Hotel Managemenet SRL, iar pe bază de comandă la hotelul SC Baron SRL-Hotel Royal. În plus, memorandumul prevede că „tariful de cazare în orice altă unitate hotelieră va fi mai mic sau cel mult egal cu cel negociat şi contractat cu SC Bucureşti Turism SA-Centre Ville Aparthotel pentru unitate de cazare dublă în regim de single“. (I.H.)