Cazare la particulari - pericole şi beneficii!

Pentru cei mai mulţi dintre noi, vara înseamnă vacanţe, concedii, adică mult timp liber. Şi unde altundeva să petreci acest timp liber decît pe plajă, împreună cu prietenii. Dar ce te faci dacă nu găseşti camere la hotel, sau - situaţie mult mai des întîlnită - bugetul nu-ţi permite să apelezi la o unitate autorizată de cazare? Răspunsul e simplu. Nu trebuie decît să ieşi din Gara Constanţa sau să te plimbi de-a lungul marilor bulevarde şi eşti salvat! Zeci de persoane care îşi agită cheile - mai ales dacă eşti cu maşina şi nu ai numere de Constanţa - sînt gata să te îmbie cu oferte de cazare care mai de care mai atrăgătoare. Dar atenţie! Sînt preferate grupurile de două, maximum trei persoane. Motivele sînt pur economice: consumul de apă şi curent electric este mult limitat. În general, pensionarii care pot fi văzuţi pe marginea drumului şi care atrag oaspeţii sînt simpli intermediari. Ei ţin legătura cu proprietarii apartamentelor şi transmit clienţilor care sînt cerinţele acestora. Ofertele pentru acest an sînt asemănătoare, o cameră conţinînd un pat, dulap, masă şi, eventual, televizor şi acces la baie şi la bucătărie. Preţurile diferă, în funcţie de zonă, însă nu foarte mult, între 80 de lei pe noapte (în zona campusului universitar „Ovidius”) şi 100 de lei (în zona Pescărie). În plus, dacă stai mai multe zile, poţi obţine o reducere. Depinde însă de proprietarul pe care îl nimereşti, pentru că sînt şi persoane care nici nu vor să audă de aşa ceva. În cazul în care vă faceţi griji în legătură cu dările pe care proprietarii trebuie să le plătească la stat pentru că v-au luat banii şi oferă cazare şi vă gîndiţi că poate ar trebui să nu comentaţi dacă preţul este prea mare faţă de ceea ce vi se oferă, nu este cazul. Autorizaţiile de funcţionare de la Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberare şi declaraţiile de venit depuse la Direcţia Financiară nu există, la fel cum nu există nici chitanţe pentru turişti. Dar aceste mici „neajunsuri” sînt compensate de prezenţa proprietarului în apartament, care, mai mult ca sigur, va ţine cont de fiecare centimetru cub de apă consumat. Sînt şi cazuri cînd turiştilor li se pune la dispoziţie întregul apartament, pentru că proprietarul locuieşte în altă parte. Asta nu înseamnă că turiştii îşi pot face de cap nestingheriţi. Intermediarul care a facilitat închirierea spaţiului va fi prezent zi şi noapte pentru a verifica dacă totul merge bine. În apărarea proprietarului, trebuie însă menţionate nenumăratele cazuri cînd „musafirii” au distrus mobila şi dotările din apartament şi chiar au plecat cu diferite obiecte, cum ar fi televizoare, DVD-playere, casetofoane etc. Ce-ar fi putut face proprietarul? Să-i reclame la poliţie? Acestea sînt ofertele neoficiale ale litoralului, fie el de week-end, fie nu. Deci, dacă aţi analizat bine situaţia şi sînteţi pregătiţi să vă asumaţi consecinţele alegerii, vă aşteptăm la mare.