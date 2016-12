Cazaţi în adăpostul Primăriei!

Mai multe ambulanţe au transportat, marţi seară, în Unitatea de Primire a Urgenţelor (UPU) din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa 22 de romi care trăiau în condiţii improprii, în spaţii improvizate, în câmp, în Palas, în condiţiile în care temperaturile de afară au atins chiar şi –20 grade C, noaptea. Potrivit managerului SCJU, dr. Dan Căpăţână, printre ei sunt 14 copii cu vârste între - atenţie! - trei săptămâni, şi 16 ani, restul fiind adulţi. Ei au spus că trăiesc acolo de aproape zece ani, fără să aibă o sursă de apă sau încălzire. Cum vântul puternic aproape că le-a distrus locuinţele improvizate, ei au solicitat ajutor. „Am fost anunţat de condiţiile în care trăiesc aceste persoane, în barăci, fără curent electric şi apă, iar o mare parte din ei erau îngheţaţi. Am fost nevoit să semnalez cazul prin 112 şi să iau legătura cu autorităţile locale în vederea găsirii unei soluţii, a unui spaţiu pentru a-i găzdui”, a declarat preşedintele filialei judeţene Constanţa a Alianţei Civice Democrate a Romilor (ACDR), Ştefan Miron. Ajunşi la spital, după ce au primit asistenţă medicală impusă, ei au fost spălaţi şi hrăniţi. „Doar doi dintre copii au fost internaţi la Pediatrie pentru că aveau infecţii respiratorii, în rest toţi sunt bine”, a declarat dr. Căpăţână. El a precizat că autorităţile le-ar fi propus iniţial un spaţiu, însă nu au vrut să plece întrucât mutarea lor în mai multe locaţii ar fi presupus să fie despărţiţi. „Au spus că vor să stea împreună pentru că sunt o familie”, susţin reprezentanţi ai UPU. Romii au fost duşi într-un nou cămin provizoriu deschis de Primăria Constanţa pentru persoanele fără adăpost. Şeful Direcţiei de asistenţă persoane vârstnice şi nevoiaşe din cadrul Primăriei, Mădălina Laciu, a explicat că noul adăpost a fost deschis în cadrul clubului de pensionari de pe str. Badea Cârţan. Reprezentantul Primăriei a spus că iniţial fusese pregătit pentru a fi deschis un nou adăpost pe str. 1 Mai vechi, însă locaţia de aici nu permitea cazarea prea multor persoane. Cert este că, dacă va fi cazul, administraţia locală va mai pregăti un alt cămin provizoriu pentru adăpostirea oamenilor străzii sau a celor care rămân fără adăpost ca în cazul numeroasei familii de romi. De la instituirea codurilor care colorează harta în zona Dobrogei în galben sau portocaliu, de mai bine de 10 zile, administraţia locală constănţeană a transformat trei cluburi ale pensionarilor în adăposturi pentru cei care nu au un acoperiş deasupra capului. Primul adăpost are o capacitate de 17 locuri şi a fost deschis în incinta Clubului de Pensionari de pe str. Dezrobirii. La doar trei zile „distanţă” de primul, a fost dat în folosinţă un al doilea spaţiu, situat în Km 4-5. Laciu a mai spus că aceste cămine provizorii vor funcţiona până când se va încheia codul portocaliu de ger, cu posibilitatea unei noi extinderi în funcţie de condiţiile meteo. În prezent, peste 50 de persoane primesc servicii gratuite de asistenţă medicală, masă, cazare, în urma unui protocol semnat cu SCJU. (I.H., A.G.)