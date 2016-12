Cazinou sau muzeu?

REVINE IDEEA PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT Proaspăt întors din Elveţia, unde s-a întâlnit cu investitori care ar putea prelua Cazinoul din Constanţa, primarul Constanţei, Radu Mazăre, a povestit ce l-a impresionat la Cazinoul de la Lugano: „Este cel mai mare cazinou din Europa. Vreau să vă spun că de pe urma acestui cazinou supravieţuiesc patru hoteluri. Sunt 600 de angajaţi acolo care deservesc clienţii. Este o adevărată industrie. Sunt firme specializate care aduc marii jucători. Este o industrie care cred că ar putea să funcţioneze şi în Constanţa”. Dacă varianta investiţiei private nu este posibilă, mai există o soluţie pentru salvarea Cazinoului din Constanţa. „Dacă nu vom reuşi cu investitorii, vom merge pe fondurile europene, văduvind alte proiecte. Dar dacă îl vom reabilita cu bani europeni nu va putea funcţiona drept cazinou”, a declarat primarul Radu Mazăre. Şi, cum clădirea Cazino Constanţa ar fi lipsită de sens dacă în ea nu ar funcţiona un cazinou, varianta parteneriatului public-privat rămâne o prioritate.

„UN ROMÂN DIN CINCI A FOST ANCHETAT ANUL TRECUT ÎNTR-UN DOSAR PENAL”, O DECLARAŢIE A PROCURORULUI GENERAL Al ROMÂNIEI CARE POATE DESCURAJA ORICE INVESTITOR, ORICÂT DE BINEVOITOR AR FI

RESTRICŢII CARE ALUNGĂ INVESTITORII Primarul a precizat că reabilitarea şi funcţionarea Cazinoului din Constanţa depind foarte mult şi de politica fiscală din România. „În principiu, am avea şanse să atragem investitori pentru reabilitarea Cazinoului şi introducerea lui într-un circuit internaţional. Aici intervin două aspecte. Primul ar fi cel al taxelor şi impozitelor, care în România sunt foarte mari pentru cazinouri. Al doilea aspect - am înţeles că ministrul de Finanţe, Daniel Chiţoiu, a venit cu o nouă Ordonanţă care pe mine m-a înfiorat. Dacă se vor limita plăţile cash între persoanele fizice, aşa cum este Ordonanţa, va fi dezastru. Italia are o astfel de lege de doi ani prin care se limitează plăţile la 1.000 de euro. Italienii au fugit şi au cheltuit banii în Austria şi Germania”, a afirmat primarul, avertizând totodată că, dacă şi România limitează plăţile cash, atunci nu mai vine nimeni să investească în cazinouri. „Cine vine să joace la cazinou dacă nu are voie să plătească cash? Voi interveni la nivelul PSD pentru a nu fi împărtăşită ideea liberalilor”, a mai spus Mazăre. Nici faptul că procurorul general al României a declarat că un român din cinci a fost anchetat, anul trecut, într-un dosar penal nu ne ajută. „Nici Securitatea lui Ceauşescu nu făcea aşa. Pe lângă asta, dacă punem toate anchetele fiscale ce urmează, restricţiile fiscale ce vor fi instituite, atunci mai bine ne facem bagajele şi plecăm”, a concluzionat primarul.