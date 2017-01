Cazinoul din Constanţa, inclus într-un lanţ internaţional

Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a anunţat ieri, într-o conferinţă de presă, că unul dintre simbolurile oraşului, Cazinoul din Constanţa, a fost concesionat, pe o perioadă de 49 de ani, Grupului “Queen” din Israel, un operator internaţional care deţine alte şapte cazinouri de lux în întreaga lume (Rodos, Tanger, etc.), inclusiv în România, unde administrează Casa Vernescu din Bucureşti (Cazino Palace). Potrivit afirmaţiilor primarului, negocierile directe cu patronii firmei “Queen”, singura interesată de Cazinoul din Constanţa, au avut loc joi, în prezenţa unui reprezentant al Ministerului Culturii şi Cultelor, urmînd ca, în cel mult o săptămînă, să fie semnat contractul. “În ianuarie 2006, Primăria Constanţa a demarat procedura de concesionare a Cazinoului din Constanţa. De atunci s-au derulat două etape ale licitaţiei internaţionale, anunţată în presă şi prin intermediul jurnalului Comunităţii Europene, la care s-a prezentat o singură firmă. Pînă să trecem la procedura de negociere directă cu firma în cauză, Guvernul a dat o ordonanţă, care specifica faptul că din comisia de licitaţie trebuia să facă parte obligatoriu un reprezentant al Ministerului Culturii şi Cultelor. Ministerul a refuzat însă, mai mult timp, să îşi desemneze un reprezentant, pe motiv că nu există norme, aşa că noi i-am acţionat în instanţă. Probabil pentru că s-au speriat de proces, în cele din urmă, şi-au desemnat un reprezentant, iar ieri (joi - n.r.) a avut loc negocierea directă cu Grupul Queen”, a declarat Radu Mazăre. El a adăugat că redevenţa a fost negociată de la 130.000 de euro, cît a oferit în prima instanţă Grupul “Queen”, la 140.000 de euro pe an. În plus, firma este obligată ca, în primii cinci ani de la semnarea contractului de concesiune, să investească nouă milioane de dolari în renovarea şi modernizarea clădirii. ”În funcţie de rezultatele expertizelor care vor fi făcute, investiţiile vor fi realizate atît în structura de rezistenţă, cît şi în refacerea tuturor interioarelor”, a precizat primarul Mazăre. El a adăugat că banii obţinuţi din redevenţă vor intra în bugetul Primăriei Constanţa. “Firma Queen intenţionează să introducă Cazinoul Constanţa cît mai repede în circuitul turistic. Este un lucru foarte bun pentru Constanţa, întrucît vor veni oameni cu foarte mulţi bani să joace aici, iar aceştia îşi vor face cheltuielile aferente perioadei de şedere în oraş. Făcînd parte dintr-un lanţ internaţional, Cazinoul din Constanţa va beneficia de clienţii grupului. Asta era de fapt ideea pe care ne-am bazat, că altfel n-avea cine să joace”, a mai spus Radu Mazăre.

Clădire emblematică pentru Constanţa, actualul Cazinou a fost inaugurat în anul 1910, după ce vechea construcţie din paiantă şi lemn a fost distrusă de o furtună, în anul 1891. Construcţia Cazinoului din Constanţa a fost finalizată după planurile arhitectului francez Daniel Renard. Partea superioară a clădirii este decorată cu elemente arhitecturale de forma navelor antice (rostrale), cu capete de berbec şi ghirlande de alge marine, în timp ce interiorul este somptuos, cu scări şi balustrade impunătoare, coloane îmbrăcate în stucatură şi pereţi cu brîie din marmură.