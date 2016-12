Cazul de la Credinţa, elucidat

Reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa (DGASPC) au hotărât, miercuri, ca fetiţa de şapte ani din localitatea Credinţa, despre care existau suspiciuni că ar fi fost vândută de tatăl ei, să rămână în Cipru, în grija naşilor de botez. Decizia a fost luată de o comisie formată la nivelul instituţiei. „Naşii de botez ai fetiţei au venit din Cipru împreună cu aceasta şi am avut prilejul de a discuta cu ei. Fetiţa este foarte bine îngrijită şi merge la şcoală acolo. Părinţii ei au fost de acord ca ea să rămână în continuare alături de această familie, în Cipru. De aceea, comisia de protecţie a copilului a luat decizia plasamentului minorei în grija naşilor de botez”, a declarat, pentru cotidianul „Telegraf”, Roxana Onea, purtătorul de cuvânt al DGASPC Constanţa. Cazul de la Credinţa a stârnit rumoare la începutul lunii mai, după ce tatăl fetiţei a fost acuzat de o rudă că ar fi vândut-o pe copilă. Poliţiştii au pornit la acea dată o anchetă pentru a verifica povestea. Tatăl fetiţei, Jean Glogoveanu, a negat de la bun început acuzaţiile. La fel de vehement a fost şi naşul de botez al minorei. „Am văzut la televizor cazul, dar nimic din ceea ce susţine acea femeie nu este adevărat. Finul nostru nu ne-a vândut copilul. Sunt naşul de botez al fetiţei şi i-am cununat şi pe părinţii ei. Am luat decizia de a o creşte pe cea mică pentru că ei se confruntau cu mari probleme financiare. Aveau mai mulţi copii şi nu le puteau asigura strictul necesar. Este o acuzaţie complet falsă, nici măcar nu o cunosc pe persoana care afirmă aşa ceva. Noi mereu i-am ajutat pe ei cu ce am putut, dar nu s-a pus problema să le dăm bani în schimbul copilului. Când am plecat în Cipru ca să muncim, am luat-o pe fetiţă cu noi, în mod legal, după ce am primit din partea părinţilor o împuternicire”, a declarat atunci, pentru cotidianul „Telegraf”, naşul de botez al minorei.