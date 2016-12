Cazul deținuților ce ar fi fost bătuți la Giurgiu, pe masa procurorilor!

Scandalul celor patru deținuți care ar fi fost bătuți, la finele lunii iulie, în Penitenciarul de Maximă Siguranță Giurgiu capătă accente penale. Potrivit Mediafax, care citează surse din Administrația Națională a Penitenciarelor, ancheta internă declanșată pe marginea acestui caz extrem de grav ar fi confirmat faptul că "au existat derapaje de natură penală din partea personalului unității de detenție". Ca urmare, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu au pornit cercetări pentru a elucida acest caz.

Dezvăluirile despre abuzurile petrecute într-una dintre închisorile din România se transformă în dosar. Ancheta internă declanșată la Penitenciarul de Maximă Siguranță Giurgiu, după ce patru deținuți au acuzat gardienii că i-au bătut în timpul protestelor din luna iulie, ar fi confirmat faptul că "au existat derapaje de natură penală din partea personalului unității de detenție", potrivit unor surse citate de agenția de presă Mediafax. Ca urmare a concluziilor trase de cei ce au făcut verificări la Giurgiu, Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu în legătură cu agresiunile ce au avut loc, conform Mediafax. Urmează ca cei învinuiți că ar fi comis abuzuri împotriva persoanelor private de libertate să fie audiați de procurorii care trebuie să facă lumină în acest caz.

Situația gravă de la Giurgiu a fost prezentată pe data de 31 august de agenția Mediafax, care preciza că la agresiunile petrecute în timpul acțiunilor de protest din luna iulie ar fi luat parte și persoane din conducerea Penitenciarului de Maximă Siguranță Giurgiu. Deținuții care susțin că au fost bătuți au fost transferați la alte unități din țară după presupusele fapte. În luna iulie, Penitenciarul de Maximă Siguranţă Giurgiu a fost pe lista închisorilor din România în care sute de deţinuţi s-au revoltat şi au protestat mai multe zile la rând.

Reprezentanţii Penitenciarului Giurgiu au recunoscut mutarea celor patru persoane private de libertate, însă au negat toate celelalte presupuse fapte de violenţă. Bătăile la care ar fi fost supuşi cei patru ar fi avut loc pe 29 iulie, imediat după ora trezirii. "Fără niciun fel de explicaţii, toţi cei patru deţinuţi aflaţi în cameră am fost încătuşaţi cu mâinile la spate şi trântiţi pe burtă, după care agenţii au indicat mascaţilor să ne bată atât pe mine, cât şi pe ceilalţi. Am fost bătut cu bestialitate de către mascaţi, încasând lovituri de baston, de scut şi de bocanci cu nemiluita. Am auzit când gardienii le spuneau mascaţilor să mă lovească în special pe mine pentru că „am fost şmecher şi că mă dau şmecher“", se arată în plângerea depusă de unul dintre deţinuţi la ANP. Toţi cei patru au dorit să-şi păstreze anonimatul pentru a evita ca astfel de situaţii să se repete.

De-a lungul timpului, țara noastră a fost condamnată în nenumărate rânduri de Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru condițiile precare de detenție din închisori, pentru aglomerația incredibilă din celule, dar și pentru tratamentele de care persoanele private de libertate au avut parte în spatele gratiilor. Cu toate acestea, niciun proiect de anvergură nu a fost aplicat în toți acești ani pentru schimbare.