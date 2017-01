Cazul Madoff dezvăluie numeroase fraude, dar la scară redusă

Cazul fostul preşedinte Nasdaq, acuzat de o fraudă de 50 de miliarde de dolari, pare să se multiplice, după ce un om de afaceri a compărut în faţa instanţei în Long Island, altul s-a predat agenţilor FBI în Florida, iar un al treilea a afectat comunitatea haitiană.

Arestat lunea trecută de FBI, Nicholas Cosmo, de 37 de ani, preşedintele companiei Agape World Inc., a compărut joi în faţa tribunalului din Long Island, New York. Acuzat de o fraudă de tip piramidal în valoare de 370 de milioane de dolari, judecătorul va decide prelungirea detenţiei sau eliberarea sa pe cauţiune. Arthur Nadel, de 76 de ani, un alt administrator de fonduri, s-a predat, marţi, poliţiei din Tampa, Florida, după ce iniţial a dispărut timp de două săptămîni. Preşedinte al companiei Scoop Management Inc., acesta a fost acuzat de autoritatea americană pentru reglementarea burselor de fraudă în relaţia cu şase fonduri speculative al căror consilier principal a fost, iar recent a transferat într-un cont secret 1,25 milioane de dolari provenind din două dintre aceste fonduri. Înainte de a dispărea, a lăsat familiei sale o scrisoare, explicînd că se va sinucide întrucît a provocat clienţilor săi pierderi de milioane de dolari şi se teme că aceştia ar vrea să îl ucidă, motiv prentru care prefera să o facă el însuşi. Acuzată de pasivitate şi neglijenţă în cazul Madoff, autoritatea americană pentru reglementarea burselor de fraudă a devenit foarte activă, anunţînd, la sfîrşitul lunii decembrie, descoperirea unei fraude financiare piramidale de 23 de milioane de dolari provenind de la mii de investitori de origine haitiană. Presupusul vinovat în această fraudă, George Theodule, este acuzat că a lansat afacerea în noiembrie 2007, prin intermediul companiilor Creative Capital Consortium şi A Creative Concept, promiţînd returnarea dublului investiţiei în termen de 90 de zile. George Theodule ar fi deturnat cel puţin 3,8 milioane de dolari în propiul său beneficiu şi al familiei sale.

În pofida recentelor excese de zel, oficialii de rang înalt ai autorităţii americane pentru reglementarea burselor de fraudă, care au compărut marţi în faţa unei comisii bancare din cadrul Senatului american, nu au oferit explicaţii plauzibile pentru toate neregulile descoperite în cazul Madoff. Fostul preşedinte Nasdaq a escrocat circa 1.500 de investiori, care au fost convinşi că fondurile lor vor fi folosite pentru a obţine titluri comerciale lucrative. Potrivit acuzării, fondurile au fost utilizate pentru a returna veniturile fictive ale investitorilor precedenţi, o manipulare numită schema lui Ponzi. În ultimele săptămîni, cazurile de acest tip s-au înmulţit, dar niciunul nu a atins proporţiile escrocheriei mondiale organizate de Bernard Madoff, care a fost arestat pe 11 decembrie. Omul de afaceri este în prezent în libertate pe cauţiune, în aşteptarea procesului. Bernard Madoff a înşelat zeci de clienţi printre care bănci de prestigiu şi organizaţii de caritate, paguba totală fiind de circa 50 de miliarde de dolari.