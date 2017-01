Cazul “nocturna”

Sîmbătă seară. Ora 19.59. Poli Iaşi şi FC Farul se pregătesc să înceapă meciul din etapa a 5-a a Ligii I. În tribune, cîteva mii de spectatori speră ca echipa lor favorită să obţină primele puncte în acest sezon. Jucătorii celor două echipe sînt pe gazon şi arbitrul Istvan Kovacs se pregăteşte de primul fluier. Stupoare însă! Nocturna cedează înainte de startul partidei şi stadionul se cufundă în beznă. Arbitrii, observatorii, jucătorii şi oficialii celor două echipe sînt cu toţii nedumeriţi, în timp ce conducătorii grupării din Dealul Copoului încep să se agite, căutînd să rezolve situaţia. În zadar. Becurile nocturnei întîrzie să se aprindă şi centralul din Carei anunţă gazdele că va aştepta o jumătate de oră, după care va fluiera finalul, ceea ce ar însemna victoria cu 3-0 în favoarea Farului, la “masa verde”. Minutele se scurg şi nimic nu se schimbă. După fix o jumătate de oră, Kovacs trimite cele două echipe la cabine şi decide să fluiere finalul meciului, în timp ce spectatorii pleacă dezamăgiţi. Culmea ironiei, după cîteva minute, nocturna se aprinde la intensitate maximă. Jucătorii lui Poli ies din nou pe teren, publicul se întoarce în tribune, dar arbitrii şi fotbaliştii constănţeni sînt la cabine. Decizia lui Kovacs nu se schimbă, iar meciul nu se joacă. Scandalul însă abia acum începe, conducerea lui Poli acuzînd arbitrii şi observatorii că nu cunosc regulamentul.

Se joacă sau nu se joacă?

Chiar dacă decizia arbitrului Istvan Kovacs pare să ofere Farului victoria la “masa verde”, lucrurile sînt mult mai complicate. Regulamentul de organizare a activităţii fotbalistice menţionează că centralul trebuie să aştepte 60 de minute pentru remedierea defecţiunilor, conform Articolului 19, punctul 9: “Jocurile oficiale programate în nocturnă care nu mai pot continua datorită întreruperii funcţionării, respectiv a funcţionării necorespunzătoare a instalaţiei de nocturnă şi care nu pot fi reluate în termen de maximum 60 de minute de la momentul întreruperii, se omologhează cu rezultatul de 3-0 în favoarea echipelor vizitatoare”. Arbitrul a decis să se ghideze însă după alt articolul din regulament, Articolul 44, punctele 1 şi 2: 1. Terenul de joc este neregulamentar în următoarele situaţii: a) gardul împrejmuitor este deteriorat sau lipseşte; b) nu este marcat sau este marcat neregulamentar; c) lipsesc sau sînt deteriorate ori neregulamentare porţile, plasele şi steagurile de colţ; d) instalaţia de iluminat nu funcţionează sau funcţionează necorespunzător, pentru jocurile programate în nocturnă; 2. În situaţia în care echipa organizatoare nu ia măsuri de remediere a deficienţelor arătate la art.44.1 lit.a-c în maximum 30 de minute de la ora oficială de începere, jocul nu se va mai disputa, iar echipa în cauză va fi sancţionată conform prevederilor regulamentare. Acest termen nu poate fi prelungit prin cumularea cu cel ce poate fi acordat pentru asigurarea asistenţei medicale”. Preşedintele LPF, Dumitru Dragomir, a declarat, duminică, agenţiei NewsIn, că arbitrul Istvan Kovacs a greşit atunci cînd a fluierat finalul jocului Poli Iaşi - Farul la 30 de minute după ce nocturnă s-a defectat, deoarece conform regulamentului ar fi trebuit să aştepte o oră, cu toate că sîmbătă a declarat altceva: “Regulamentul este confuz, dar nu ştiu dacă arbitrii au greşit. Comisiile vor decide ce se va întîmpla. Faţă de regulamentul de anul trecut, la articolul 44, nu s-a trecut litera d. Este o greşeală de transcriere”.

O altă sursă, de data aceasta din cadrul Federaţiei Române de Fotbal (FRF), a confirmat eroarea de la articolul 44: “Există inadvertenţe în ceea ce priveşte regulamentul, pentru că sînt prevăzute două sancţiuni diferite pentru aceeaşi faptă. Totuşi, confuzia pleacă de la articolul 44, unde nu a fost trecut alineatul d. Se pare că e vorba de o eroare, foarte gravă, a celor care s-au ocupat de redactarea Regulamentului de Organizare a Activităţii Fotbalistice. Ţinînd cont de toate acestea, în mod normal partida trebuie rejucată. Indiferent de decizie, va fi un mare scandal din cauza celor două articole. Iaşiul va merge pe articolul 83, iar Farul pe prevederile articolului 44”.

Ieşenii depun memoriu

Preşedintele lui Poli, Sorin Boca, a anunţat că va depunde memoriu la LPF pentru ca meciul să se joace. “În zilele viitoare vom face un demers la Liga Profesionistă şi vom contesta decizia arbitrilor. Regulamentul ne dă nouă dreptate şi spune că arbitrii trebuiau să aştepte 60 de minute de la începerea partidei. Din păcate, arbitrii au încadrat acest eveniment la teren neregulamentar, iar în acest caz legea prevede că după 30 de minute se termină meciul. Sînt convins că pînă la urmă meciul va fi reprogramat. Am prezentat regulamentul arbitrilor, dar l-au consultat după decizia de a întrerupe meciul”, a spus primarul Iaşiului, care a acuzat firmele de distribuţie a electricităţii de sabotaj, susţinînd că la stadion există două surse de alimentare şi un generator. “În mod normal, meciul se va juca. Ce să fac eu dacă arbitrii sînt făcuţi la apelul de seară. Tot programul nostru va fi dat peste cap, dar probabil că vom juca atunci cînd campionatul va fi întrerupt. S-a greşit şi cred că vom avea cîştig de cauză. Dacă acest lucru se întîmpla la Constanţa, eram de acord să jucăm şi cred că şi Ion Marin aceeaşi poziţie. În plus, aşa este corect pentru jucători: ori pierd, ori cîştigă, pe teren!”, a adăugat antrenorul lui Poli, Ionuţ Popa. Formaţia ieşeană a avut însă probleme cu nocturna şi în urmă cu două etape, cînd a jucat împotriva Stelei. Atunci, instalaţia de nocturnă s-a oprit în minutul 36, arbitrul Augustus Constantin a dat din nou drumul jocului peste cinci minute.

Reveniţi la Constanţa, jucătorii şi oficialii Farului au anunţat că vor aştepta decizia comisiilor de specialitate. “Noi am plecat, pentru că există arbitri şi observatori care decid. I-am întrebat ce prevede regulamentul şi mi-au spus că după 30 de minute cheamă căpitanii şi anunţă că meciul nu se dispută. Ce să facem, să aşteptăm să se aprindă nocturna? I-am întrebat şi cînd am ajuns la vestiare ce facem şi Salomir a spus să meargă băieţii la duş pentru că nu se joacă. Noi nu am cerut nimic, iar dacă meciul s-a oprit neregulamentar cei vinovaţi trebuie să răspundă. Noi am stat două zile pe drumuri, am plătit cazarea şi nu mi se pare normal. O reprogramare implică multe lucruri, inclusiv un alt program pentru echipă”, a acuzat antrenorul Ion Marin.