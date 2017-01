Cazul „Rapid“, amânat în continuare

Programul partidelor din etapa a 2-a a Ligii 1 la fotbal - vineri, ora 21.00: CSMS Politehnica Iași - Gaz Metan Mediaș; sâmbătă, ora 18.30: FC Botoșani - CFR Cluj; duminică, ora 17.30: Pandurii Tg. Jiu - Astra Giurgiu, ora 20.30: FC VIITORUL - FC STEAUA BUCUREȘTI; luni, ora 18.30: CS Universitatea Craiova - ASA Tg. Mureș, ora 21.00: Concordia Chiajna - FC Voluntari. Întâlnirile sunt transmise în direct de Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus. Formațiile CFR Cluj și ASA Tg. Mureș sunt penalizate cu câte șase puncte. Meciul Dinamo București - Rapid București nu se dispută, deoarece „telenovela” Rapid nu s-a încheiat, comisiile Federației Române de Fotbal și Ligii Profesioniste de Fotbal amânând la infinit luarea unei decizii oficiale în privința dreptului de a evolua în prima ligă pentru echipa giuleșteană. Joi a fost fixat încă un termen-limită de către Comisia de Disciplină a FRF pentru a se decide soarta Rapidului, însă verdictul final a fost... încă o amânare. Comisia de Disciplină a FRF spune că un club aflat în faliment nu poate juca în Liga 1, însă Curtea de Apel Bucureşti a amânat judecarea dosarului privind falimentul Rapidului pentru data de 24 august.

CUPA LIGII LA FOTBAL

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat și programul jocurilor din optimile de finală ale Cupei Ligii-Adeplast la fotbal - marţi, 9 august, ora 19.00: FC Botoşani - CSM Politehnica Iaşi; miercuri, 10 august, ora 16.30: Gaz Metan Mediaş - ASA Tg. Mureş, ora 19.00: Rapid București sau ACS Poli Timişoara - FC VIITORUL, ora 21.30: Concordia Chiajna - Pandurii Tg. Jiu; joi, ora 18.30: FC Voluntari - Dinamo Bucureşti, ora 21.00: CFR Cluj - CS Universitatea Craiova. Echipele Astra Giurgiu şi FC Steaua București sunt calificate direct în sferturile de finală ale competiţiei.

MITREA, CONTRACT PE UN AN CU FCSB

Finanţatorul echipei Steaua Bucureşti, George Becali, a anunţat, joi, împrumutul fotbalistului Bogdan Mitrea, în vârstă de 28 de ani, de la formaţia italiană Ascoli, din Serie B. Fostul fundaş al echipei FC Viitorul va sosi la FCSB, inițial, sub formă de împrumut până la finalul sezonului. Jucătorul în vârstă de 28 de ani mai are contract cu Ascoli până în 2017, după care va deveni liber de contract, iar George Becali spune că va semna cu Steaua pe încă un an. Mitrea este al şaselea transfer realizat în această vară de Steaua, după Vlad Achim, Bojan Golubovic, Dan Popescu, Ovidiu Popescu şi Adnan Aganovic. Ajuns la Ascoli în partea a doua a sezonului trecut, Mitrea a jucat în 16 meciuri în Serie B pentru formaţia italiană.