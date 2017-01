Cazul sînului dezgolit al lui Janet Jackson, la Curtea Supremă a SUA

Guvernul american a sesizat Curtea Supremă, cerîndu-i să dea o amendă de o jumătate de milion de dolari postului de televiziune CBS, pentru că a difuzat în direct imagini cu sînul dezgolit al cîntăreţei Janet Jackson, la finala Super Bowl din 2004. Această informaţie a reieşit din documentele judiciare oficiale prezentate, joi, justiţiei americane. În prezent, cea mai înaltă jurisdicţie din SUA trebuie să decidă dacă va accepta sau nu această cerere.

Guvernul american a cerut celor nouă magistraţi de la Curtea Supremă să finalizeze acest caz, care a provocat multă vîlvă pe întreg teritoriul SUA. La o oră de maximă audienţă, pe ecranele televizoarelor a apărut, pentru cîteva secunde, sînul dezgolit al cîntăreţei Janet Jackson, în timpul finalei Super Bowl din campionatul de fotbal american, ce era urmărită de 90 de milioane de telespectatori. Comisia Federală a Comunicaţiilor (FCC), care nu are autoritate decît asupra posturilor de radio şi de televiziune necablate, a cerut, după incident, o amendă de 550.000 de dolari împotriva postului CBS. După trei ani de înfruntări judiciare, Curtea de Apel federală din Philadelphia, din statul Pennsylvania, a anulat această amendă în luna iulie 2008, argumentînd că postul CBS nu putea fi considerat vinovat de acţiunile cîntăreţei Janet Jackson. În cererea adresată Curţii Supreme, Guvernul american, în numele agenţiei sale federale, contestă această decizie de apel, potrivit căreia FCC ar fi luat o hotărîre “arbitrară şi capricioasă”. Guvernul consideră că difuzarea scenei, considerată a fi cea mai mediatizată din istoria televiziunii, cade sub incidenţa interdicţiilor federale în materie de comportament indecent. Curtea Supremă americană s-a autosesizat anul trecut într-un caz asemănător, al cărui proces a început în acest an, în luna noiembrie, urmînd să decidă dacă FCC poate să sancţioneze un post de radio sau de televiziune după primul cuvînt vulgar pronunţat de invitaţii lor în direct, în numele decenţei publice.

Janet Jackson şi-a expus sînul în timpul unui dans cu Justin Timberlake, la pauza finalei Super Bowl din 2004. Incidentul, pus de Timberlake pe seama unei greşeli de fabricaţie a costumului lui Janet, a atras peste 540.000 de plîngeri de la telespectatori. CBS şi-a cerut scuze pentru episodul “nepotrivit şi neprevăzut” şi a instituit un decalaj de cîteva secunde în transmisiunile sale în direct, pentru a preveni asemenea incidente.