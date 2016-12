Cazul Torpi Tg. Mureş încă nu e rezolvat

Echipa de volei masculin Torpi Tg. Mureş avea termen până ieri să confirme sau nu participarea în continuare în campionatul Diviziei A1 la volei masculin, participare decisă de Federaţia Română de Volei în cadrul şedinţei din 31 ianuarie a Comitetului Director, întrunit de urgenţă. „Până astăzi (n.r. - joi) nu am primit niciun răspuns de la Tg. Mureş, da sau nu. Îi aşteptăm până vineri la prânz să vină la federaţie pentru a viza carnetele jucătorilor. Meciul din etapa a 15-a, cu Remat Zalău, este programat pentru sâmbătă, de la ora 12.00, la Tg. Mureş. Noi am delegat arbitri şi observator, iar echipa din Zalău a fost anunţată să se prezinte la meci. Dacă Torpi nu se prezintă, arbitrii vor consemna forfaitul, iar apoi Comisia de Disciplină va lua măsurile care se impun”, a declarat Gheorghe Vişan, preşedintele Federaţiei Române de Volei, pentru cotidianul Telegraf. Vişan a oferit şi detaliile “cazului Torpi”. „Cluburile cu datorii către federaţie, printre care şi Torpi, au avut vize pe legitimaţiile jucătorilor doar până la 31 decembrie 2010. Le-am atenţionat să plătească restanţele, pentru că altfel nu vor primi viză pe anul 2011. Torpi nu a făcut acest lucru şi de aceea am luat pe 17 ianuarie, cu o zi înainte de încheierea perioadei de transferări, decizia de a exclude echipa din campionat. Oricum, la acea dată ei mai aveau doar cinci jucători în lot, pentru că alţi şase primiseră dezlegări să plece la alte echipe, încă din 26 decembrie şi din 10 ianuarie. În plus, ştiu că pe 18 ianuarie, la televiziunea locală din Tg. Mureş, Sorin Ţerbea anunţa retragerea echipei din campionat, pentru că unii sponsori se retrăseseră şi el nu putea să o mai ţină de unul singur”, a explicat preşedintele FR Volei.

Contactat pentru a-şi spune punctul de vedere în legătură cu acest caz, Sorin Strutinsky, preşedintele CVM Tomis Constanţa şi vicepreşedinte al FR Volei, a declarat: „Nu pot să comentez, pentru că nu am participat la şedinţa respectivă, la care nu am fost convocat, nici eu, nici alţi membri ai Consiliului Director. Sunt contrariat de faptul că preşedintele (n.r. - Gheorghe Vişan) şi secretarul general al FRV (n.r. - Viorel Manole) fac astfel de şedinţe şi iau hotărâri în absenţa mai multor membri ai Consiliului Director”.

Vişan a justificat astfel organizarea de urgenţă a şedinţei: „Am dorit să luăm cât mai repede o decizie, întrucât timpul până la următoarea etapă era foarte scurt. Era necesară prezenţa a jumătate plus unu dintre membrii Consiliului, respectiv a 7 din totalul de 13. A fost o şedinţă convocată foarte rapid, la care au ajuns doar membrii din Bucureşti ai Consiliului Director şi cei din apropiere”.

„Normal era să primesc convocarea prin mail, aşa cum am primit-o pentru obişnuita şedinţă lunară a Consiliului Director, care va avea loc luni (n.r. - pe 7 februarie). Mă surprinde faptul că o decizie luată de federaţie este revocată de un Consiliu Director organizat “pe picior”, prin convocarea doar a unor membri ai Consiliului şi în absenţa celor doi vicepreşedinţi ai federaţiei, domnul Ouatu şi cu mine. Nu pot să spun decât că graba strică treaba”, a declarat Strutinsky.