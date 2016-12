Cazul Udrea ar putea duce la modificarea Codului de Procedură Penală

Cazul Elena Udrea suscită noi controverse și ar putea duce la modificarea Codului de Procedură Penală! Totul a pornit de la declarațiile explozive făcute de Elena Udrea după ce procurorii DNA i-au prezentat acuzațiile ce îi sunt aduse în dosarele "Microsoft" și "Gala Bute" și au dispus cercetarea ei sub control judiciar. Afirmațiile Elenei Udrea potrivit cărora există magistrați în sistem care acționează la comandă (arestează oameni pentru că așa li se cere), atacurile la adresa generalului Florian Coldea, directorul interimar al Serviciului Român de Informații (SRI), și, tangențial, la șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, au produs, se pare, deranj mare. Inspecția Judiciară a ajuns la concluzia că ieșirile publice ale "blondei de la Cotroceni" au afectat independența Justiției, iar Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și-a însușit rapoartele. Însă CSM-ul nu consideră că e suficient. Procurorul Gheorghe Muscalu, membru CSM, a declarat că este necesară modificarea Codului de Procedură Penală în așa fel încât suspecților anchetați în dosare, sub control judiciar, să li se interzică explicit să facă declarații publice, fie prin intermediul presei, fie pe rețelele de socializare (vezi postările apărute, în perioada în care aceasta era în arest, pe profilul de Facebook al Elenei Udrea). Muscalu a argumentat că persoanele cercetate pot transmite mesaje, în mod indirect, celorlalți suspecți din dosar. Fostul vicepreşedinte al CSM a precizat că această propunere de schimbare a Codului de Procedură Penală se analizează în cadrul Comisiei numărul 1 a CSM.

DEZBATERE Ministrul Justiției, Robert Cazanciuc, a spus că este necesară o dezbatere pentru a se putea stabili dacă o asemenea propunere ar putea fi viabilă. "Ideea trebuie discutată tot într-un echilibru între drepturile fundamentale. Domnul Muscalu are dreptate, într-adevăr, prin intermediul unei declarații se pot transmite diverse mesaje. Pe de altă parte, trebuie văzut exact dacă am putea prin procedură penală să stabilim niște limite pentru unele declarații publice. E nevoie, în mod cert, de o dezbatere, în primul rând la CSM și ulterior la Parlament", a declarat Robert Cazanciuc, după ședința de plen a CSM. Nici Kelemen Hunor, președintele UDMR, nu a scăpat de atenția CSM, care a sesizat Inspecţia Judiciară după ce acesta a spus că fostul ministru Zsolt Nagy, condamnat în dosarul privatizărilor strategice, a fost nedreptăţit.

ACUZAȚII GRAVE Elena Udrea a făcut, în ultimele săptămâni, afirmații foarte grave la adresa directorului SRI, Florian Coldea, pe care l-a acuzat că a regizat o întreagă campanie împotriva ei. "Câtă vreme cineva exercită puterea în mod ocult și câtă vreme acțiunile politicienilor, acțiunile presei, acțiunile oamenilor din Justiție pot fi influențate prin presiune, prin șantaj, ăsta nu mai este un proces democratic de exercitare a puterii, iar eu nu vă spun de la oameni care... Am amici, eu sunt avocat, am prieteni procurori, am prieteni judecători, care-mi spun că sunt situații când se roagă la Dumnezeu atunci când iau o decizie pentru că știu că nu o iau pe baza conștiinței lor, ci ca urmare a presiunilor care se fac asupra lor", a spus Elena Udrea. Dezvăluirile ei nu au ocolit-o nici pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, despre care a afirmat că, alături de Coldea, a instaurat o stare generalizată de teamă. "Oamenii se tem. De aceea am spus că cei care dețin secretele tuturor, cum este domnul Coldea, au, în același timp, și puterea de a aresta, iar puterea de a aresta o exercită prin doamna Kovesi... Ce politicieni credeți că îndrăznesc să analizeze măcar declarațiile mele acuzatoare la adresa domnului Florian Coldea? (...) Ce judecător, ce procuror care știe că poate fi subiectul unui dosar penal, că i se poate termina cariera, că îi poate fi afectată viața de familie, ce magistrat, judecător sau procuror credeți că ar avea curaj să se opună domnului Coldea?", a declarat Udrea.