Cazul unei mame-adolescente de origine română, la Tribunalul pentru minori din Dublin

O adolescentă de 15 ani, de origine română, care are o relaţie cu un tînăr de 20 de ani şi între timp a devenit mamă, este analizat de Tribunalul pentru minori din Dublin, Irlanda. Judecătorul William Early a aflat că nici adolescenta, nici copilul ei nu au primit asistenţă socială, deşi Agenţia pentru Servicii de Sănătate a analizat cazul său. „Înţeleg că anumite etnii sînt impenetrabile pînă la un punct, dar ar trebui să fie tratate egal în faţa legii. Legislaţia privind actele sexuale cu minori se aplică tuturor în Irlanda”, a subliniat judecătorul. Fata, care locuieşte în Tallaght, în Dublin, cu partenerul ei şi cu familia sa, este acuzată de trei furturi din magazine. Adolescenta a mai fost condamnată pentru că a furat sandale şi cosmetice dintr-un magazin în luna ianuarie. Ea a fost prinsă din nou, săptămîna trecută, furînd pantofi dintr-un centru comercial. Avocatul fetei, Gareth Noble, a afirmat că aceasta a născut în urmă cu trei luni, iar părinţii fetei sînt în România. Avocatul a arătat că Agenţia pentru Servicii de Sănătate a evaluat cazul adolescentei şi a constatat că există suficiente resurse pentru a se întreţine pe ea şi pe copilul ei. Au fost sugestii ca tînăra să fie luată în grijă alături de copilul ei, variantă respinsă de adolescentă, care consideră că partenerul ei este soţul ei, deşi nu sînt căsătoriţi legal, iar acesta poate să o întreţină. Următoarea audiere are loc luna viitoare, cînd se va decide dacă va fi pusă sub acuzare pentru furt repetat.