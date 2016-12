Cazul Voicu, sperietoarea judecătorilor care nu ascultă comenzile politice

Adrian Năstase spune că senatorul Cătălin Voicu va fi condamnat cu siguranţă cel puţin pentru perioada cât a stat deja la închisoare, deoarece, în caz contrar, România riscă să fie sancţionată de CEDO pentru că acesta a stat închis fără o decizie a instanţei. „Nu vreau să comentez dacă este sau nu vinovat. Asta este o chestiune pe care o va stabili instanţa. Dar după ce a stat un an şi patru luni în închisoare, nu poate să mai primească un verdict de achitare, pentru că hotărârea finală va trebui să-i dea cel puţin o condamnare de un an şi patru luni, cât a stat deja la puşcărie. Se ştie de pe acum că Voicu va avea o condamnare de cel puţin un an şi patru luni, ceea ce nu este corect“, a spus fostul premier. Năstase a mai declarat că Voicu a fost ţinut în închisoare din mai multe motive, primul fiind ca acesta să nu poată vota. „De asta senatorul Banias ar fi putut avea şi el tratamentul celor care au fost reţinuţi de către DNA. Mai mult, el a fost dus direct, ajutat să meargă la vot, ca să nu se piardă cumva, să nu se strice echilibrul ăsta. O chestiune murdară“, a apreciat el. „Şi cred că a mai existat un motiv. După părerea mea, Voicu era ţinut în închisoare ca să fie adus la diverse confruntări unii dintre judecătorii de la Înalta Curte. El era un fel de sperietoare pentru unii din judecătorii de la Înalta Curte care nu ascultă comenzile politice de la actuala putere“, mai spune liderul PSD.