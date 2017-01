Cazuri rare în Clinica de Urologie Constanţa

Chiar dacă urologii operează zilnic persoane care au calculi, unele cazuri îi miră chiar şi pe specialişti. Aceştia au extras, luni, 28 de pietre din vezica biliară a unei femei de 73 de ani. Cazurile mai puţin obişnuite nu s-au oprit aici, şi urologii au extirpat un rinichi care era situat în pelvisul unei tinere de 29 de ani. Specialiştii cataloghează acest caz drept o raritate şi spun că doar un pacient la 100.000 suferă de astfel de malformaţii.

În fiecare lună, în secţia de Urologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ajung peste 30 de persoane care au nevoie de intervenţii chirurgicale din cauza pietrelor formate la rinichi. Medicii urologi susţin că printre aceşti pacienţi se numără şi cazuri mai puţin obişnuite. Luni, medicii din cadrul secţiei Urologie au primit o femeie de 73 de ani care avea dureri lombare, greţuri, vărsături, senzaţii de amăreală în gură. "Aceste simptome ne-au determinat să efectuăm o ecografie şi am constatat că bolnava prezenta calculi mari, de aprox. 3,5 cm, în ambii rinichi, şi multiple pietre la vezica biliară. Rinichii funcţionau normal, însă infecţia din zona colecistului ne-a obligat să o operăm", a declarat şeful Clinicii de Urologie, prof. univ. dr. Viorel Tode. Medicii au extras din vezica biliară a femeii nu mai puţin de 28 de pietre. Urologii spun că numerose persoane suferă de calculi, însă cazul Stanei Moraru a fost mai puţin obişnuit din cauza numărului mare de pietre. "Ne confruntăm frecvent cu persoane care au pietre, dar acest caz este particular deoarece femeia a făcut calculi şi la rinichi şi la colecist. Nu s-ar fi ajuns la această situaţie dacă s-ar fi prezentat la timp la medic şi ar fi urmat un tratament corespunzător", a declarat prof. univ. dr. Viorel Tode. Femeia este în afara oricărui pericol şi va fi externată în acestă dimineaţă. Fericită că a scăpat de dureri, Stana Moraru spune că ar vrea să dăruiască pietrele pe care i le-au extrs medicii, dar că încă nu ştie cui i-ar plăcea un astfel de cadou. "M-am gîndit să le dau cuiva, că eu le-am ţinut prea mult în mine. Nu-mi mai trebuie o astfel de comoară. Unul dintre copiii mei mi-a spus că ar trebui să îmi fac mărgele din pietrele acelea", a spus Stana Moraru.

Un caz la o sută de mii de pacienţi

În acelaşi salon cu Stana Moraru a fost internată o tînără care suferea de o malformaţie congenitală mai puţin întîlnită. Carmen Alniţei, de 29 de ani, din Constanţa, s-a adresat urologilor pentru că avea dureri abdominale, febră şi tulburări micţionale. Specialiştii au constatat, în urma urologiilor şi ecografiilor, că tînăra are un rinichi în poziţie normală şi celălalt situat în zona pelvisului. "Am constatat că pacienta prezenta în zona pelvisului o formaţiune de 7 cm, care iniţial a pus probleme de diagnosticare. "Ne-am gîndit că poate fi vorba de un chist ovarian, o tumoră de ovar sau un rinichi în poziţie anormală. Ultima variantă a fost cea adevărată şi am descoperit că rinichiul avea conţinut purulent", a declarat prof. univ. dr. Viorel Tode. Medicii au recurs la extirparea organului poziţionat necorespunzător, iar pacienta va părăsi spitalul în această dimineaţă. Tînăra spune că pînă de curînd nu a avut nici un fel de probleme de sănătate. "Nu am făcut niciodată ecografie şi nu am simţit niciun fel de durere. Bănuiesc că am contractat o răceală mai puternică şi de aceea am început să am dureri", a spus Carmen Alniţei. Medicii urologi din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă cataloghează cazul femeii cu un rinichi poziţionat în pelvis drept unul interesant şi foarte rar. "Întîlnim un astfel de caz la 100.000 de pacienţi. Din fericire, operaţia a decurs bine şi pacienta poate trăi fără nici o problemă cu un singur rinichi", a încheiat şeful Clinicii de Urologie, prof. univ. dr. Viorel Tode.