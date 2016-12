Cazurile suspecte de gripă A/H1N1, izolate la spital sau la domiciliu

Cazurile suspecte de gripă A/H1N1 vor fi izolate în spital sau la domiciliu, pînă la primirea rezultatelor de laborator, iar dacă testele sînt pozitive, pînă la şapte zile, potrivit Metodologiei OMS de supraveghere şi management a îmbolnăvirilor cu noul tip de virus, transmisă autorităţilor. Un comunicat al Ministerului Sănătăţii (MS) arată că nu s-a mai înregistrat niciun caz de îmbolnăvire cu virusul gripal A/H1N1 în România. Pacienţii internaţi primesc tratament adecvat şi au o evoluţie bună. “Pentru transparenţa măsurilor pe care autorităţile le iau în această perioadă, MS face publice procedurile standard de supraveghere epidemiologică şi management al cazurilor de îmbolnăvire. De asemenea, tot pe site-ul MS, la adresa www.ms.ro, se va găsi şi formularul pe care cetăţenii care vin din zone afectate au obligaţia să-l completeze la graniţă”, se precizează în comunicat. Conform Metodologiei OMS de supraveghere şi management a cazurilor suspecte de gripă A/H1N1 şi contacţilor acestora, este considerată caz suspect persoana care întruneşte criteriile clinice şi epidemiologice. Regulamentul european stabileşte măsurile faţă de cazul suspect. Astfel, primul gest este recoltarea unei probe de exsudat nazal şi a unei probe de exsudat faringian, colectarea şi trimiterea urgentă a acestora, de către Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene (DSPJ), la Centrul Naţional de Referinţă pentru Gripă din Institutul Cantacuzino, pentru testare. Apoi, cazul suspect va fi izolat în spital sau la domiciliu, pînă la primirea rezultatului de laborator. Dacă rezultatul este pozitiv, cazul rămîne izolat în spital sau la domiciliu pînă la şapte zile de la ultima expunere, iar medicii instituie terapia antivirală specifică, ideal în primele 48 de ore de la debut. Dacă bolnavul este izolat la domiciliu, tratamentul se face conform recomandării medicului infecţionist, sub stricta supraveghere a medicului de familie. Medicaţia va fi asigurată de la nivelul Clinicii de boli infecţioase nominalizate, de regulă cea mai apropiată. Dacă bolnavul nu are medic de familie, pacientul va fi internat obligatoriu într-una din clinicile de boli infecţioase nominalizate de către MS. Dacă rezultatul este negativ, cazul se infirmă. Completarea fişei de supraveghere pentru fiecare caz suspect se efectuează de către medicul care a preluat cazul în îngrijire, iar actualizarea informaţiilor din fişă se face de către epidemiologul de la Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti. Managementul contacţilor cu cazuri probabile sau confirmate de gripă cu noua tulpină de virus A/H1N1 începe cu identificarea acestora. Astfel, mai întîi vor fi identificate persoanele care locuiesc în aceeaşi gospodărie cu pacientul, inclusiv cele care au rămas peste noapte. “Este vorba despre orice persoană care îngrijeşte cazul şi nu a aplicat măsuri adecvate de protecţie, care a stat pe acelaşi rînd sau la două rînduri în faţă sau două rînduri în spatele cazului, într-un avion, timp de minimum o oră, orice persoană care a fost într-un mijloc de transport de cursă lungă în vecinătatea unui caz, cît şi orice persoană în zonă de conversaţie în contact cu cazul la o distanţă mai mică de un metru, timp de minimum o oră”, se mai arată în comunicat. Noua tulpina de virus gripal AH1N1 se transmite prin nuclei-picatură (“droplets”) proveniţi din secreţii nazale sau faringiene, care se răspîndesc prin tuse sau strănut, pînă la o distanţă de sub un metru. Acelaşi document prevede măsurile particulare ce trebuie luate în cazul apariţiei unei îmbolnăviri în grădiniţă sau şcoală. Prima măsură vizează închiderea grădiniţei sau şcolii respective pentru o perioadă de 14 zile. Dacă apare un prim caz într-un spital sau unitate de ocrotire a copiilor şi vîrstnicilor, DSPJ va instrui personalul cu privire la măsurile de izolare a cazului, de identificare şi izolare a contacţilor, de monitorizare a stării de sănătate a acestora. Managerul de spital, în colaborare cu DSPJ, va institui măsuri de restricţionare a accesului vizitatorilor, de triaj zilnic al personalului, pe o perioadă de şapte zile de la ultima expunere la caz.