Căzut de la opt metri înălţime

Un bărbat de 46 de ani a ajuns ieri seară la spital după ce a fost victima unui accident de muncă, care a avut loc în Şantierul Naval Midia. Potrivit anchetatorilor, bărbatul a căzut în cala unui vapor, de la opt metri înălţime. Victima este angajată la societatea Romhelas, iar în momentul incidentului efectua lucrări de reparaţii la o navă. Colegii lui care i-au auzit ţipetele de ajutor au sunat imediat la 112, iar la adresa respectivă a ajuns un echipaj al Ambulanţei, care i-a acordat îngrijiri medicale. În drumul spre spital, bărbatul a fost preluat de un echipaj SMURD tip C, care l-a transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. “Avem un pacient politraumatizat prin cădere de la înălţime, aproximativ şapte sau opt metri. Noi nu am ajuns la locul respectiv, ci am preluat pacientul de pe drum de la o ambulanţă de tip B, care a acordat primele îngrijiri necesare. Am găsit pacientul stabil, conştient, colaborant. Prezintă fractură de femur stâng, fractură de membru superior stâng şi traumatism cranio-facial acut minor. În prezent se află la investigaţii”, a declarat dr Mihaela Radu, medic SMURD. Totodată, la adresa respectivă a ajuns un echipaj din cadrul Poliţiei Port care a demarat cercetările în acest caz. În acelaşi timp, inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanţa au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care a avut loc accidentul de muncă.