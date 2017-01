CCINA, la ceas aniversar

Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie, Agricultură şi Comerţ (CCINA) Constanţa a aniversat, ieri, 130 de ani de la înfiinţarea primei camere de comerţ a Dobrogei, la Constanţa, dar şi 20 de ani de la reînfiinţarea camerei, sub numele de „Camera de Comerţ, Industrie şi Navigaţie Constanţa”. Cu acest prilej, conducerea instituţiei a organizat un eveniment aniversar în cadrul căruia a fost prezentată şi o scurtă monografie privind activitatea Camerei, începând cu anul 1880. De asemenea, au fost acordate 30 de diplome speciale pentru persoanele care au făcut parte din Colegiul de Conducere al Camerei, începând cu anul 1990. Prima Cameră de Comerţ a Dobrogei a fost înfiinţată la Constanţa în anul 1880, prin Decret Regal, sub numele de „Camera de Comerţ a Circumscripţiunei XV”, cuprinzând comercianţii din judeţele Constanţa şi Tulcea. „Desfiinţată de regimul comunist, odată cu toate celelalte camere teritoriale din România, CCINA Constanţa a fost reînfiinţată în anul 1990, fiind recunoscută prin hotărâre de Guvern în 23 iulie 1990, sub denumirea de Camera de Comerţ, Industrie şi Navigaţie Constanţa. Ulterior, ca urmare a hotărârii Adunării Generale a Membrilor Camerei din aprilie 1996, denumirea acesteia a fost completată, devenind Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa. Schimbările în toată această perioadă au fost enorme, întrucât s-a pornit de la zero”, a declarat directorul general al CCINA Constanţa, Ion Dănuţ Jugănaru. În 1990, activitatea camerei se desfăşura într-un sediu care dispunea de două încăperi şi un singur angajat în persoana lui Cornel Florea, iar odată cu ritmul de dezvoltare a afacerilor din judeţ activitatea a fost extinsă. În prezent, CCINA are reprezentanţe la Mangalia, Medgidia şi Hârşova.