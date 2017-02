CCR a respins ca inadmisibilă sesizarea Avocatului Poporului privind OUG 13

Curtea Constituţională a respins joi ca inadmisibilă sesizarea Avocatului Poporului privind OUG 13 a anunţat preşedintele Curţii, Valer Dorneanu. "Vă rog, să constataţi că OUG 13 a fost abrogată, după sesizarea Avocatului Poporului şi din acest punct de vedere noi nu putem constatat admisibilitatea sesizării, dacă OUG a întrunit condiţiile de oportunitate, nici pe fond, nici pe modalitatea extrinsecă de control. În aceste condiţii, cu majoritate de voturi am luat decizia respingerii sesizării, ca devenită inadmisibilă", a declarat preşedintele CCR, Valer Dorneanu. CCR poate verifica doar constituţionalitatea legilor şi ordonanţe în vigoare. "Verificând legalitatea sesizării am constatat că Avocatul Poporului era îndreptăţi să ne sesizeze, referindu-se la o ordonanţă care era în vigoare. În ceea ce priveşte admisibilitatea cererii, potrivit articolului 29 din legea noastră de organizare, noi verificăm constituţionalitatea legilor sau ordonanţelor în vigoare", mai spus Dorneanu. Curtea s-a pronunţat anterior pe constituţionalitatea unor legi abrogate în timpul proceselor ridicate de către părţi, atunci când ele au produs efecte juridice, a precizat Dorneanu. "În primul rând, că nici din intervenţia procurorului, nici din analiza pe care am făcut-o noi, nu am găsit elemente care să fi fost deja aplicate şi să fi produs efecte juridice", a adăugat Dorneanu.

Dorneanu a mai spus că CCR nu poate judeca în funcţie de "supoziţii", în contextul în care a fost întrebat ce se va întâmpla dacă OUG 14 va fi abrogată.