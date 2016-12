CCR amână pentru 27 octombrie decizia în cazul căsătoriior gay

Judecătorii Curții Constituționale (CCR) au decis repunerea pe rol a excepției de neconstituționalitate la Codul civil privind recunoașterea în România a căsătoriilor între persoanele de același sex încheiate în străinătate, urmând ca toate părțile implicate să fie din nou audiate.

''Am amânat toate cazurile mai importante din această ședință, începând cu contestarea art. 277 din Codul civil, pe acesta l-am repus pe rol pe 27 octombrie pentru a continua studiul dosarului, care este foarte voluminos, prezintă caracter de noutate, complexitate. Trebuie să vedem cu multă atenție și dosarul instanței care ne-a fost trimis și să citim toate intervențiile care au fost făcute de diferite agenții și organisme nonguvernamentale'', a declarat președintele CCR, Valer Dorneanu.

El a explicat și motivele pentru care judecătorii au decis repunerea pe rol a acestei spețe. ''Este foarte complex acest dosar, trebuie să examinăm legislația europeană și nu-i atât de simplu să decizi într-o cauză cu un impact mediatic foarte mare și cu caracter de noutate. Am primit suficiente documente, am primit și dosarul de fond al instanței, este foarte important să vedem ce-au cerut acolo părțile pentru că în multe dintre celelalte documente rezultă mai mult dezbateri teoretice decât drepturile efective care le-au fost încălcate'', a mai adăugat Dorneanu.

Pe 20 iulie, judecătorii Curţii Constituţionale au amânat o decizie privind excepţia de neconstituţionalitate prin care un cuplu gay căsătorit în Belgia cere recunoaşterea uniunii şi în România. Argumentele principale invocate de cei care au ridicat excepţia au fost recunoaşterea dreptului fundamental la viaţa privată. Şi preşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discirminării a pledat în favoarea recunoaşterii căsătoriei.

Autorii excepţiei de neconstituţionalitate au contestat articolul 277 alin. 2 şi 4 din Codul Civil, care se referă la interzicerea recunoaşterii pe teritoriul României a căsătoriilor între persoane de acelaşi sex încheiate în afara graniţelor, respectiv la libera circulaţie în cadrul Uniunii Europene.

În pledoaria sa în faţa judecătorilor, avocata cuplului de gay, Iustina Ionescu, a adus o serie de argumente din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), care, în opinia sa ''detaliază felul în care dreptul la viaţă privată şi familie şi dreptul de a nu fi discriminat, incluse şi în Constituţia României, ar trebui să fie interpretate şi aplicate de toate statele membre ale Consiliului Europei, iar Constituţia României este clară: apără şi protejează drepturile la viaţă privată şi de familie în mod egal pentru toţi cetăţenii ţării''.

Preşedintele CNCD Csaba Asztalos a susţinut recunoaşterea căsătoriilor între persoane de acelaşi sex pe teritoriul României. ''Apreciem că actuala legislaţie îngrădeşte dreptul la demnitate umană, viaţă intimă şi de familie a persoanelor din minoritatea sexuală pentru că, interzicând căsătoriile între persoane de acelaşi sex şi nerecunoaşterea acestor căsătorii, respectiv a perteneriatelor civile, îi aşază în afara societăţii'', a spus Csaba.

