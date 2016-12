CCR aruncă medierea înapoi în Evul Mediu

07:12:44 / 19 Mai 2014

Informarea era gratuita, DARRRR, cheltuielile cu posta ca doar se facea corespondenta pentru chemarea la informare, te ajungeau lejer la 50 lei, daca nu mai mult (asta apropo de gratuitate, ca doar nu poti sa ai pretentia sa o faca mediatorul pe buzunarul lui). Ca sa nu mai spun ca pentru ASOCIATIILE DE PROPRIETARI cu debitori era chiar PAGUBOASA, pt ca renuntau la GRATUITATE (somatia o faceau ei fara bani iar la proces erau scutiti prin lege de taxa de timbru, ori asa plateau medierea si basca autendificarea la notariat- socoteala tiganeasca de la zero lei la dat banul cu renuntare la gratuitate). Ca sa nu mai spun ce dureri de cap iesea in litigiile de munca ca umblau ca naucii justitiabilii ca termenul de contestare in instanta era de 30 zile ori cu obligativitatea acesteia trebuia sa astepti 60 de zile (nu mai vorbesc si de alte nesincronizari, Ce sa mediezi la o restructurare ?, adica ce sa mediezi pe buzunarul patronului, ca el da banii si el face mamagementul functie de putirinta financiara.) Altfel spus, masura CCR ESTE REALISTA.