CDN al PDL a aprobat fuziunea prin absorbție cu Forța Civică și fuziunea prin comasare cu PNL

Colegiul Director Național al PDL a aprobat fuziunea prin absorbție cu partidul Forța Civică, a anunțat liderul democrat-liberalilor, Vasile Blaga, astăzi, la finalul ședinței CDN la care a participat și președintele FC, Mihai Răzvan Ungureanu. "S-a încheiat ședința Colegiului Director Național al PDL care la primul punct a aprobat protocolul de fuziune prin absorbție dintre partidul Forța Civică și PDL. Consecvenți drumului nostru de a unifica dreapta, iată că, după ce am încheiat protocolul de fuziune cu Inițiativa România Liberală, am aprobat astăzi și protocolul de fuziune cu Forța Civică, acest lucru urmând să se materializeze în prima din cele trei convenții de sâmbătă ale PDL și, evident, ale partidului Forța Civică", a declarat președintele PDL. Vasile Blaga a adăugat că în cadrul aceleiași reuniuni au fost aprobate cu unanimitate de voturi "protocolul de fuziune prin comasare dintre PDL și PNL, statutul noului partid și programul politic". "Facem toate aceste lucruri, așa cum am spus, nu pentru funcții, nu pentru oamenii din aceste partide, ci pentru a crea un puternic partid de centru-dreapta care să propună un program solid românilor și care să câștige toate alegerile de aici înainte, și cele prezidențiale și, evident, alegerile generale din 2016 și cele locale. Un partid care va avea mai mult de jumătate din primarii României și care, sigur, are baze foarte puternice pentru a se manifesta în viitoarele campanii electorale", a declarat președintele PDL.