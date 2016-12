“CE a arătat dispreţ pentru România”

Politologul Stelian Tănase blamează, pe blogul său, modul în care Comisia Europeană (CE) a decis modificarea raportului MCV, “fără nicio erată, fără nicio scuză”. Tănase crede că motivarea prezentată de purtătorul de cuvânt al CE, Mark Gray - cu privire la numărul miniştrilor cercetaţi penal – e cea a unui “măscărici”: “Atrag atenţia - miniştrii cercetaţi de ANI, precum Andronescu şi Silaghi, nu se mai regăsesc în noul guvern Ponta, cum menţionează raportul. Să aşteptăm scuzele de rigoare ? Nu le vom primi”. Jurnalistul nu e deranjat de criticile din raport, care reflectă o situaţie mai puţin dramatică a României decât cea remarcată în analiza funcţionarilor europeni, ci de tratamentul inegal de care are parte statul român, tratament ce se manifestă sub formă de dispreţ: “Ce au făcut şefii lui Mark Gray arată dispreţul marcant pentru România, considerată ţară de mâna a doua, un laborator politico-financiar, groapa de gunoi a Europei. O ţară care poate fi ignorată, tratată incorect şi mai ales prost. Pe seama ei se poate gafa nepermis fără consecinţe, iar nişte funcţionari de le Bruxelles pot minţi nederanjaţi într-un aşa-zis raport, superficial, fără o minimă rigoare, etc”. (A.M.)