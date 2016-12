CE a deblocat fonduri SAPARD de 170 milioane euro pentru România

După un an de la suspendarea plăţilor SAPARD pentru deficienţele descoperite de UE în România, fermierii vor primi din nou banii europeni. Ministrul Agriculturii, Ilie Sîrbu, a declarat că instituţia a primit, sîmbătă, informaţii de la Bruxelles privind deblocarea fondurilor SAPARD. „Am primit de la Bruxelles informaţia că s-a redactat scrisoarea şi va fi trimisă azi (sîmbătă - n.r). Conform acesteia, 171 de milioane de euro nu vor fi suportaţi de la bugetul de stat, ci îi vom recupera de la UE. Aceste fonduri au mers în continuare, nu au fost sistate, dar se plăteau de la buget. Acum, ce am plătit se recuperează şi lucrurile vor intra într-o stare de funcţionare normală, şi nu anormală cum era pînă acum”, a declarat ministrul. Ilie Sîrbu a mai afirmat că au fost efectuate demersurile necesare pentru deblocarea fondurilor încă de cînd a venit la conducerea ministerului şi că s-a convenit cu reprezentanţii UE ca banii să fie deblocaţi pînă în luna iunie. “Îmi pare rău că nu am putut să respect termenul, am zis că pînă în luna iunie vom debloca fondurile SAPARD, au trecut de atunci 11 zile”, a adăugat ministrul. Autorităţile au oprit, în vara anului trecut, plăţile realizate prin programul SAPARD, ca urmare a deciziei CE de a stopa decontarea cheltuielilor, după ce a depistat deficienţe la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), care gestionează plăţile. CE a cerut României să rezolve problemele, prin implementarea unui plan de acţiuni, reluarea decontării cheltuielilor fiind luată în considerare numai după confirmarea din partea unui auditor independent că deficienţele au fost soluţionate. Agenţia de plăţi a implementat un plan de acţiuni, iar autorităţile au reluat plăţile din bugetul de stat către beneficiari în luna octombrie (sistemul de finanţare SAPARD presupune că beneficiarul primeşte banii de la bugetul de stat, iar CE rambursează ulterior sumele statului).