Ce a înţeles Elena Udrea despre trecerea plajelor la hotelieri…

La sfîrşitul săptămînii trecute, Direcţia Apelor Dobrogea Litoral a semnat primele contracte de închiriere a plajelor către hotelieri, urmînd ca acest proces să continue pînă cînd toate plajele libere de pe litoral vor ajunge în administrarea operatorilor din turism. Meritul acestei victorii este în primul rînd al autorităţilor locale constănţene, Primăria şi Consiliul Judeţean Constanţa, care au făcut demersuri pentru trecerea plajelor în administrarea hotelierilor. Meritul este şi al Asociaţiei Litoral, care a dus o continuă muncă de lămurire cu reprezentanţii Guvernului, în încercarea de a-i convinge că un turism sănătos cu servicii de calitate nu se face cu firme de fier vechi sau cu firme care vînd ţigări, ci cu proprietari de hoteluri, restaurante şi servicii de divertisment. Meritul este şi al celor două Ministere, Turismului şi Mediului, fără a căror ordonanţă şi fără al căror ordin comun, plajele nu ar fi ajuns la hotelieri. Reprezentanţii Primăriei şi Consiliului Judeţean nu au făcut caz de faptul că, pe litoral, se intră în normalitate şi se întîmplă ceea ce ar fi trebuit să aibă loc în urmă cu trei ani. Asociaţia Litoral şi hotelierii nu au făcut caz de semnarea contractelor pentru preluarea plajelor. În schimb, ministrul Turismului, Elena Udrea, a considerat că semnarea primelor contracte de închiriere a plajelor este un bun prilej pentru a mai căpăta ceva capital electoral. Aşa se face că sîmbătă, pe plaja din dreptul hotelului Mamaia, aflat sub patronatul Ministerului Turismului, şi-a făcut apariţia Elena Udrea, curioasă să vadă ce fac hotelierii cu plajele. Despre priceperea ei în ale turismului ne-am convins după ce a declarat: „În felul acesta, sperăm să scadă preţurile la cazare, pentru că în preţul cazării se regăseşte şi chiria pe care hotelierul o plăteşte pentru utilizarea plajei“. Poate că Elena Udrea ar fi trebuit să stea mai mult de vorbă cu hotelierii şi cu cei implicaţi direct în industria turismului şi poate aşa înţelegea că, de fapt, trecerea plajelor către hotelieri nu înseamnă o scădere a preţurilor, ci o îmbunătăţire a ofertei. Dar cînd vii pe litoral doar ca să vopseşti ouă, să călăreşti calul şi să te plimbi cu bicicleta este destul de greu să înţelegi mecanismele după care funcţionează această industrie. Preşedintele Asociaţiei Litoral, Corina Martin, s-a arătat contrariată de faptul că Elena Udrea nu s-a gîndit să invite măcar asociaţiile patronale la o întîlnire. „Noi am aflat de la televizor că Elena Udrea este la Mamaia şi sîntem surprinşi că nu am fost invitaţi. Sîntem mîndri că am reuşit să ducem la bun sfîrşit această luptă pentru plaje, deschisă, în urmă cu trei ani, cu acea grevă unică în istoria turismului românesc. Cred că este o zi în care hotelierii şi noi ar trebui să ne bucurăm. Din păcate, avem un gust amar, pentru că ne dăm seama că noi am fost folosiţi în toţi aceşti trei ani, pentru ca alţii să vină acum şi să culeagă roadele“, a declarat Corina Martin.