Ce a mâncat Klaus Iohannis la Centrala Nucleară de la Cernavodă?

Marți, 18 octombrie. O frumoasă zi de toamnă. Președintele țării, Klaus Iohannis, se pregătește să facă o excursie la Centrala Nucleară Electrică de la Cernavodă. Este pentru prima dată când actualul șef al statului pășește într-una dintre cele mai importante unități economice ale țării, și nu numai. Pentru angajații centralei, este o zi importantă. Pentru Iohannis, însă, vizita la Centrala Nucleară pare o simplă excursie care amintește de vizitele pe care elevii le făceau înainte de '89 la diferite unități. În jurul prânzului sosește și marele oaspete. Nu e primit cu pâine și sare, așa cum era pe vremea „răposatului“. Cu toate acestea, are parte de o atenție deosebită. Ce naiba! E întâiul om al țării. După câteva minute de plimbat prin Centrală (nu știm pe unde exact pentru că presa nu a avut acces), șeful statului a stat de vorbă cu angajații CNE. „...Trebuie să fim foarte conştienţi că România are un potenţial enorm în momentul de faţă în zona energetică. Avem centrala nucleară, avem producătorii clasici de energie și avem resurse importante: gaze naturale şi petrol. Toate acestea creează României oportunităţi speciale şi, cu siguranţă, şi probleme specifice... Este nevoie de o strategie bine făcută şi bine gândită în sectorul energetic. În prezent, se lucrează la nivelul Guvernului la strategia pentru 2016 - 2030. Avem în plan dezvoltarea unităţilor 3 şi 4...“, au fost principalele declarații ale șefului statului, potrivit stiri.tvr.ro. La final, președintele Iohannis a stat de vorbă cu presa și, bineînțeles, a luat masa de prânz alături de angajații Centralei în cantina din Campusul CNE. Președintele a mâncat un mușchiuleț de vită la grătar cu garnitură de piure de cartofi și salată de gogoșari, plus o supă de legume.