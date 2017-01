Ce a realizat Constanța cu bani de la UE?

12:53:26 / 27 Decembrie 2015

Proiecte cu fonduri europene

Daca ne referim la posibilitatile financiare ale localitatii si numarului mare de locuitori al Municipiului Constanta putem aprecia urmatoarele: - foarte, foarte putine proiecte si de valoare redusa - mai multe proiecte ratate datorita incompetentei celor care le-au promovat. Aici se remarca lipsa de masuri a administratie locale fata de persoanele incopetente care au generat pagube. - sistemul haotic de constructie in oras, de parca totul ar fi scapat de sub control - lipsa de parcari supraetajate in oras, care ar fi trebuit sa primeze in proiectele finantate cu fonduri europene. Ne laudam cu cele doua parcati din Mamaia, uitand faptul ca statiunea functioneaza la nivel maxim a luna si jumatate, iar, noi constantenii, ocolim, zilnic, masinile parcate haotic pe trotare, situate de-a lungul bulevardelor principale. (unele taiate in lung si lat, pentru benzinari si parcari - de cele mai multe ori neutilizate, precum si in profunzime, pentru acces la cateva parcari particulare). - lisa de zone pietonale curate pentru refacerea zonei centrale a orasului Constanta si promovarea turismului in localitate. Refacerea zonei peninsulare s-a facut greoi si cu foarte multa intarziere. - curatenia apartine locuitorilor dar masurile coergitive de pastrare a acesteia apartin autoritatilor. O casa neingrijita la exterior este o problema a administratiei locale, chiar daca este o casa in disputa juritica. Pana la finalizarea procesului, acea locuinta figureaza in proprietatea unein persoane sau serviciu.responsabil. Si asupra acestora se pot lua masuri directe prin trimiterea de executari pentru plata amenzilor si taxelor aferente.